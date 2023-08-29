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Объем депозитов в банках Грузии вырос в июле
Объем депозитов в банках Грузии вырос в июле
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 49,36% 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T07:01+0400
2023-08-29T07:01+0400
2023-08-29T07:34+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 августа 2023 года составил 47,78 миллиарда лари, что на 989,47 миллиарда лари, или на 2,11%, больше, чем на начало июня, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в июле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 436,54 миллиона лари, или 2,44%, а вклады до востребования выросли на 552,93 миллиона лари, или 1,91%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 49,36%, что на 0,13 процентного пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 июля.Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды >>Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июле составила 8,14%, в том числе 10,79% – по депозитам в национальной валюте, 1,51% – по депозитам в иностранной валюте.На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
Объем депозитов в банках Грузии вырос в июле
07:01 29.08.2023 (обновлено: 07:34 29.08.2023)
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 49,36%
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 августа 2023 года составил 47,78 миллиарда лари, что на 989,47 миллиарда лари, или на 2,11%, больше, чем на начало июня, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в июле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 436,54 миллиона лари, или 2,44%, а вклады до востребования выросли на 552,93 миллиона лари, или 1,91%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 49,36%, что на 0,13 процентного пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 июля.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июле составила 8,14%, в том числе 10,79% – по депозитам в национальной валюте, 1,51% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.