https://sputnik-georgia.ru/20230829/samosval-zil-prodayut-s-molotka-mestnye-vlasti-v-kakheti-281756494.html

Власти региона Кахети продают 40-летний самосвал

Власти региона Кахети продают 40-летний самосвал

Стартовая цена за автомобиль, возраст которого 39 лет, составляет около 1,2 тысячи долларов 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Самосвал ЗИЛ 45021, выпущенный в 1984 году, выставлен на аукцион районной администрацией Гурджаани (регион Кахети) с целью приватизации, говорится на сайте местных властей.Автомобиль находится в нерабочем состоянии и не укомплектован, отмечено на сайте. Стартовая цена – 3,2 тысячи лари (1,2 тыс. долларов). Бид аукциона – 160 лари (более 60 долларов).Аукцион начался 17 августа и должен завершиться 29 августа. На аукционе еще не было сделано ни одной ставки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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