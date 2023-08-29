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Власти региона Кахети продают 40-летний самосвал
Власти региона Кахети продают 40-летний самосвал
Стартовая цена за автомобиль, возраст которого 39 лет, составляет около 1,2 тысячи долларов 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T12:20+0400
2023-08-29T12:20+0400
2023-08-29T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Самосвал ЗИЛ 45021, выпущенный в 1984 году, выставлен на аукцион районной администрацией Гурджаани (регион Кахети) с целью приватизации, говорится на сайте местных властей.Автомобиль находится в нерабочем состоянии и не укомплектован, отмечено на сайте. Стартовая цена – 3,2 тысячи лари (1,2 тыс. долларов). Бид аукциона – 160 лари (более 60 долларов).Аукцион начался 17 августа и должен завершиться 29 августа. На аукционе еще не было сделано ни одной ставки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кахети
грузия, новости, экономика, кахети
Власти региона Кахети продают 40-летний самосвал
12:20 29.08.2023 (обновлено: 13:09 29.08.2023)
Стартовая цена за автомобиль, возраст которого 39 лет, составляет около 1,2 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Самосвал ЗИЛ 45021, выпущенный в 1984 году, выставлен на аукцион районной администрацией Гурджаани (регион Кахети) с целью приватизации, говорится на сайте местных властей.
Автомобиль находится в нерабочем состоянии и не укомплектован, отмечено на сайте
. Стартовая цена – 3,2 тысячи лари (1,2 тыс. долларов). Бид аукциона – 160 лари (более 60 долларов).
Аукцион начался 17 августа и должен завершиться 29 августа. На аукционе еще не было сделано ни одной ставки.