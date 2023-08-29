https://sputnik-georgia.ru/20230829/svyshe-1-700-chelovek-poluchili-tyuremnyy-srok-za-uchastie-v-pogromakh-vo-frantsii--minyust-281764767.html

Свыше 1 700 человек получили тюремный срок за участие в погромах во Франции – Минюст

Свыше 1 700 человек получили тюремный срок за участие в погромах во Франции – Минюст

Перед судом предстали 2 107 человек, 1 989-ти был вынесен приговор 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T16:17+0400

2023-08-29T16:17+0400

2023-08-29T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Свыше 1 700 человек получили тюремный срок в связи с участием в погромах во Франции в июне-июле 2023 года, заявил министр юстиции страны Эрик Дюпон-Моретти. Полицейские в ходе проверки на дороге в Нантере 27 июня застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По информации Минэкономики Франции, за это время было разграблено более тысячи торговых точек, порядка 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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