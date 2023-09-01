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Достопримечательности столицы Грузии: Тбилисский автомузей – видео
Достопримечательности столицы Грузии: Тбилисский автомузей – видео
Тбилисский автомузей – это уникальное место. Автомобильных коллекций такого масштаба в Грузии больше нет. Это одна из современных достопримечательностей... 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T23:31+0400
2023-09-01T23:31+0400
2023-09-01T23:35+0400
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тбилисский автомузей
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Расположен автомобильный музей на окраине Тбилиси. Несмотря на это, сюда каждый день приезжают десятки человек. В основном это гости из стран бывшего СССР. Им очень интересны машины советского периода. Хотя помимо таких автомобилей в коллекции появились и другие, западного производства, а также мотоциклы и грузовики.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, машины, транспорт в грузии, автомобили, раритетные автомобили, тбилисский автомузей, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, машины, транспорт в грузии, автомобили, раритетные автомобили, тбилисский автомузей, видео
Достопримечательности столицы Грузии: Тбилисский автомузей – видео
23:31 01.09.2023 (обновлено: 23:35 01.09.2023)
Тбилисский автомузей – это уникальное место. Автомобильных коллекций такого масштаба в Грузии больше нет. Это одна из современных достопримечательностей города, о которой знают, наверное, больше за рубежом, чем в самой стране.
Расположен автомобильный музей на окраине Тбилиси. Несмотря на это, сюда каждый день приезжают десятки человек. В основном это гости из стран бывшего СССР. Им очень интересны машины советского периода. Хотя помимо таких автомобилей в коллекции появились и другие, западного производства, а также мотоциклы и грузовики.