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Достопримечательности столицы Грузии: Тбилисский автомузей – видео

Достопримечательности столицы Грузии: Тбилисский автомузей – видео

Тбилисский автомузей – это уникальное место. Автомобильных коллекций такого масштаба в Грузии больше нет. Это одна из современных достопримечательностей... 01.09.2023, Sputnik Грузия

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Расположен автомобильный музей на окраине Тбилиси. Несмотря на это, сюда каждый день приезжают десятки человек. В основном это гости из стран бывшего СССР. Им очень интересны машины советского периода. Хотя помимо таких автомобилей в коллекции появились и другие, западного производства, а также мотоциклы и грузовики.

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