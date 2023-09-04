https://sputnik-georgia.ru/20230904/narodnye-primety-na-lupov-den-2023-chto-nelzya-delat-5-sentyabrya-281924203.html

Народные приметы на Лупов день 2023: что нельзя делать 5 сентября?

Народные приметы на Лупов день 2023: что нельзя делать 5 сентября?

Православная церковь 5 сентября поминает мученика Луппа, пострадавшего за веру примерно в 306 году 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T13:44+0400

2023-09-04T13:44+0400

2023-09-04T13:48+0400

справки

религия

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Народный праздник, с которым связано много запретов и примет, называют Луппов день, или Луп Брусничник, поскольку в это время поспевает брусника, которую очень ценили на Руси за лечебные свойства. Что нельзя делать в Лупов день: о народных приметах 5 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Лупов день начинать что-то новое или планировать будущее – по приметам любые проекты и дела, осуществленные 5 сентября, обречены на провал. По народным приметам делать уборку или любую другую работу по дому в Лупов день нельзя – можно привлечь неприятности. Нельзя давать в Лупов день в долг – есть примета, что вместе с деньгами 5 сентября можно отдать удачу и благополучие. Плохая примета делиться в Лупов день секретами, даже с самыми близкими людьми – доверие будет обмануто. Народные приметы По народным приметам погода улучшится, если туман появился в Лупов день ранним вечером, а если 5 сентября на закате слышен лягушачий концерт – значит, пойдет дождь. Осень будет теплой и долгой, если в Лупов день на грядках расцвел горох, а если листья падают к земле лицом – это примета, указывающая, что зима будет мягкой и недолгой. Овес нужно убирать на поле, если на Лупов день созрела брусника, а если ягод 5 сентября много – это явная примета, что грибов будет видимо-невидимо. По народным приметам зима будет ранней, если журавли в Лупов день полетели на юг. Зима будет теплой, если журавли летят низко, а если высоко — то холодной. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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