https://sputnik-georgia.ru/20230904/neschastnyy-sluchay-u-vodopada-kinchkha-na-zapade-gruzii--pogib-molodoy-muzhchina-281925317.html
Несчастный случай у водопада Кинчха на западе Грузии – погиб молодой мужчина
Несчастный случай у водопада Кинчха на западе Грузии – погиб молодой мужчина
Мужчина погиб сразу после падения со скалы 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T14:10+0400
2023-09-04T14:10+0400
2023-09-04T15:11+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
имерети
кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24487/90/244879011_0:69:2048:1221_1920x0_80_0_0_24e5158f8b8c2d3a72617fbf43cdbb06.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Молодой мужчина поскользнулся, упал со скалы и погиб около водопада Кичха (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, мужчина был местным жителем и в момент трагедии был вместе с другом. По факту начато расследование. Трехкаскадный водопад Кинчха расположен в каньоне Окаце, в 50 километрах от города Кутаиси. Кинчха считается одним из самых высоких водопадов Грузии. Высота первого каскада – порядка 25 метров, высота второго достигает 70 метров, а третьего – порядка 35 метров. Он расположен на высоте 1020 метров над уровнем моря. В месте падения водопада образовано небольшое озеро. Правее от самого высокого водопада есть природные ванны, белые скалы и чистейшая вода, где в жаркую погоду можно окунуться. Там же есть скамьи со столиками для перекуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
имерети
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24487/90/244879011_165:0:1884:1289_1920x0_80_0_0_1832b1b6c548d96535c2e3336081c056.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, имерети, кутаиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси, имерети, кутаиси
Несчастный случай у водопада Кинчха на западе Грузии – погиб молодой мужчина
14:10 04.09.2023 (обновлено: 15:11 04.09.2023)
Мужчина погиб сразу после падения со скалы
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Молодой мужчина поскользнулся, упал со скалы и погиб около водопада Кичха (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации, мужчина был местным жителем и в момент трагедии был вместе с другом. По факту начато расследование.
Трехкаскадный водопад Кинчха расположен в каньоне Окаце, в 50 километрах от города Кутаиси.
Кинчха считается одним из самых высоких водопадов Грузии. Высота первого каскада – порядка 25 метров, высота второго достигает 70 метров, а третьего – порядка 35 метров. Он расположен на высоте 1020 метров над уровнем моря. В месте падения водопада образовано небольшое озеро. Правее от самого высокого водопада есть природные ванны, белые скалы и чистейшая вода, где в жаркую погоду можно окунуться. Там же есть скамьи со столиками для перекуса.