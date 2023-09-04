https://sputnik-georgia.ru/20230904/neschastnyy-sluchay-u-vodopada-kinchkha-na-zapade-gruzii--pogib-molodoy-muzhchina-281925317.html

Несчастный случай у водопада Кинчха на западе Грузии – погиб молодой мужчина

Несчастный случай у водопада Кинчха на западе Грузии – погиб молодой мужчина

Мужчина погиб сразу после падения со скалы 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T14:10+0400

2023-09-04T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Молодой мужчина поскользнулся, упал со скалы и погиб около водопада Кичха (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, мужчина был местным жителем и в момент трагедии был вместе с другом. По факту начато расследование. Трехкаскадный водопад Кинчха расположен в каньоне Окаце, в 50 километрах от города Кутаиси. Кинчха считается одним из самых высоких водопадов Грузии. Высота первого каскада – порядка 25 метров, высота второго достигает 70 метров, а третьего – порядка 35 метров. Он расположен на высоте 1020 метров над уровнем моря. В месте падения водопада образовано небольшое озеро. Правее от самого высокого водопада есть природные ванны, белые скалы и чистейшая вода, где в жаркую погоду можно окунуться. Там же есть скамьи со столиками для перекуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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