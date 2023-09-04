https://sputnik-georgia.ru/20230904/v-kakheti-89-letniy-muzhchina-ubil-spasatelya---smi-281918630.html

В Кахети 89-летний мужчина убил спасателя – СМИ

В Кахети 89-летний мужчина убил спасателя – СМИ

Между соседями был конфликт из-за спорного земельного участка, сообщили местные жители 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T10:22+0400

2023-09-04T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Убийство произошло в селе Гурджаанского района (Кахети) – 89-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья 35-летнего соседа Беку Джаниашвили, работавшего пожарным-спасателем, сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам местных жителей села Веджини, инциденту предшествовала словесная перепалка по поводу спорного земельного участка. Проблема между соседями обострилась в последние несколько месяцев.Предполагаемый преступник, пожилой мужчина, был арестован. Ведется следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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