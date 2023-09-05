https://sputnik-georgia.ru/20230905/blizhnevostochnaya-derevnya-bliz-rustavi-interesnaya-lokatsiya-dlya-semok-v-gruzii-281946757.html

"Ближневосточная деревня" близ Рустави: интересная локация для съемок в Грузии

"Ближневосточная деревня" близ Рустави: интересная локация для съемок в Грузии

Кадры из загадочной заброшенной деревни недалеко от города Рустави (регион Квемо-Картли) недавно стали распространяться в грузинских социальных сетях. О... 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T09:51+0400

2023-09-05T09:51+0400

2023-09-05T09:55+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

главные достопримечательности грузии

туристические достопримечательности

туризм в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281946585_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c123915ae434504981daa90f7d4a57d8.jpg

Это место находится в 30 километрах от Рустави. Пользователи социальных сетей гадают о происхождении этой деревни.Некоторые утверждают, что это место было сооружено в качестве декораций фильма. В частности, указывают на картину "Царица Небесная", в съемках которой принимали участие грузинские актеры.Другие же говорят, что в этом месте тренировались грузинские военные перед поездками на службу в Афганистан. В любом случае, сейчас это место используют жители Грузии для создания интересного контента для страниц в социальных сетях.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм в грузии, видео