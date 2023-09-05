https://sputnik-georgia.ru/20230905/blizhnevostochnaya-derevnya-bliz-rustavi-interesnaya-lokatsiya-dlya-semok-v-gruzii-281946757.html
"Ближневосточная деревня" близ Рустави: интересная локация для съемок в Грузии
"Ближневосточная деревня" близ Рустави: интересная локация для съемок в Грузии
Кадры из загадочной заброшенной деревни недалеко от города Рустави (регион Квемо-Картли) недавно стали распространяться в грузинских социальных сетях. О... 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T09:51+0400
2023-09-05T09:51+0400
2023-09-05T09:55+0400
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Это место находится в 30 километрах от Рустави. Пользователи социальных сетей гадают о происхождении этой деревни.Некоторые утверждают, что это место было сооружено в качестве декораций фильма. В частности, указывают на картину "Царица Небесная", в съемках которой принимали участие грузинские актеры.Другие же говорят, что в этом месте тренировались грузинские военные перед поездками на службу в Афганистан. В любом случае, сейчас это место используют жители Грузии для создания интересного контента для страниц в социальных сетях.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм в грузии, видео
"Ближневосточная деревня" близ Рустави: интересная локация для съемок в Грузии
09:51 05.09.2023 (обновлено: 09:55 05.09.2023)
Кадры из загадочной заброшенной деревни недалеко от города Рустави (регион Квемо-Картли) недавно стали распространяться в грузинских социальных сетях. О возможном происхождении необычной локации – смотрите в видео Sputnik Грузия.
Это место находится в 30 километрах от Рустави. Пользователи социальных сетей гадают о происхождении этой деревни.
Некоторые утверждают, что это место было сооружено в качестве декораций фильма. В частности, указывают на картину "Царица Небесная", в съемках которой принимали участие грузинские актеры.
Другие же говорят, что в этом месте тренировались грузинские военные перед поездками на службу в Афганистан. В любом случае, сейчас это место используют жители Грузии для создания интересного контента для страниц в социальных сетях.