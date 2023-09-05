https://sputnik-georgia.ru/20230905/narodnye-primety-na-evtikhiev-den-2023-chto-nelzya-delat-6-sentyabrya-281956313.html

Народные приметы на Евтихиев день 2023: что нельзя делать 6 сентября?

Народные приметы на Евтихиев день 2023: что нельзя делать 6 сентября?

Православная церковь 6 сентября поминают священномученика Евтихия – ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла, пострадавшего за веру в начале II века 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T13:50+0400

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С праздником, который называют Евтихиев день, или Евтихий Тихий, связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Евтихиев день: о народных приметах 6 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам делать что-либо острыми предметами в Евтихиев день нельзя – можно получить серьезную травму. Делать уборку в доме в Евтихиев день можно, однако нельзя замешивать тесто – по приметам выпечка будет неудачной. Плохая примета смотреть 6 сентября на восход солнца – можно привлечь глазные болезни. Нельзя в Евтихиев день громко смеяться, кричать, ссориться и ругаться – можно привлечь в дом неприятности. По народным приметам нельзя 6 сентября идти против ветра или ходить в лес, чтобы не заблудиться. Нельзя в Евтихиев день принимать подарки и подношения от незнакомых или малознакомых людей – по приметам вылезти из долгов будет очень сложно. Народные приметы По народным приметам скоро похолодает, если в Евтихиев день небо заволокло черными тучами, а если 6 сентября идет дождь – значит, осень будет сухой. Крик синицы в Евтихиев день предсказывает, что скоро пойдут дожди и похолодает, а если 6 сентября подул сильный северный ветер – это явная примета, предрекающая несчастья. По народным приметам зима будет ранней и суровой, если в Евтихиев день поспело много желудей. Плохая примета, предсказывающая неприятности, увидеть 6 сентября в лесу блуждающий огонек или красный цветок. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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