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https://sputnik-georgia.ru/20230905/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-281951467.html
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите видеокадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 05.09.2023, Sputnik Грузия
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, москва, россия, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, москва, россия, видео

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

13:48 05.09.2023 (обновлено: 17:51 05.09.2023)
© video: Sputnik
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Смотрите видеокадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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