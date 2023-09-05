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Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите видеокадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T13:48+0400
2023-09-05T13:48+0400
2023-09-05T17:51+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, москва, россия, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, москва, россия, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
13:48 05.09.2023 (обновлено: 17:51 05.09.2023)
Смотрите видеокадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.