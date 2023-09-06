https://sputnik-georgia.ru/20230906/narodnye-primety-na-titov-den-2023-chto-nelzya-delat-7-sentyabrya-281984781.html
Народные приметы на Титов день 2023: что нельзя делать 7 сентября?
Народные приметы на Титов день 2023: что нельзя делать 7 сентября?
Православная церковь 7 сентября поминают святого Тита – апостола из числа 70 учеников Спасителя 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T14:00+0400
2023-09-06T14:00+0400
2023-09-06T14:00+0400
справки
религия
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Православная церковь 7 сентября поминают святого Тита – апостола из числа 70-ти учеников Спасителя С праздником, который называют Титов день, или Тит-Грибник, связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Титов день: о народных приметах 7 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Титов день заниматься строительством или делать в доме ремонт – переделывать придется все заново. Нельзя в Титов день трогать мухоморы – по приметам они внесут разлад в семье. Охотиться 7 сентября на птиц нельзя – есть примета, если птицы в Титов день не отправятся в теплые края, то и весна в следующем году не настанет. Пересчитывать деньги в Титов день нельзя – по приметам это повлечет лишние траты. Также нельзя звенеть 7 сентября монетами в карманах – это отпугнет благополучие, и можно оказаться в нищете. По народным приметам спорить и конфликтовать в Титов день нельзя – весь год пройдет в конфликтах и спорах. Народные приметы По народным приметам бабье лето будет долгим, а зима – морозной, если в Титов день грянет гром. Ближайшие дни будут ненастными, если 7 сентября пойдет дождь, а если поднялся сильный ветер, срывающий с деревьев листья, – это примета, что зима не за горами. Раннюю зиму предсказывают и заморозки в Титов день с утра, а если 7 сентября много белых грибов – это примета, предсказывающая суровую зиму. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия
Народные приметы на Титов день 2023: что нельзя делать 7 сентября?
Православная церковь 7 сентября поминают святого Тита – апостола из числа 70 учеников Спасителя
Православная церковь 7 сентября поминают святого Тита – апостола из числа 70-ти учеников Спасителя
С праздником, который называют Титов день, или Тит-Грибник, связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Титов день: о народных приметах 7 сентября читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
По народным приметам нельзя в Титов день заниматься строительством или делать в доме ремонт – переделывать придется все заново.
Нельзя в Титов день трогать мухоморы – по приметам они внесут разлад в семье.
Охотиться 7 сентября на птиц нельзя – есть примета, если птицы в Титов день не отправятся в теплые края, то и весна в следующем году не настанет.
Пересчитывать деньги в Титов день нельзя – по приметам это повлечет лишние траты. Также нельзя звенеть 7 сентября монетами в карманах – это отпугнет благополучие, и можно оказаться в нищете.
По народным приметам спорить и конфликтовать в Титов день нельзя – весь год пройдет в конфликтах и спорах.
Народные приметы
По народным приметам бабье лето будет долгим, а зима – морозной, если в Титов день грянет гром.
Ближайшие дни будут ненастными, если 7 сентября пойдет дождь, а если поднялся сильный ветер, срывающий с деревьев листья, – это примета, что зима не за горами.
Раннюю зиму предсказывают и заморозки в Титов день с утра, а если 7 сентября много белых грибов – это примета, предсказывающая суровую зиму.
Материал подготовлен на основе открытых источников.