https://sputnik-georgia.ru/20230906/narodnye-primety-na-titov-den-2023-chto-nelzya-delat-7-sentyabrya-281984781.html

Народные приметы на Титов день 2023: что нельзя делать 7 сентября?

Народные приметы на Титов день 2023: что нельзя делать 7 сентября?

Православная церковь 7 сентября поминают святого Тита – апостола из числа 70 учеников Спасителя 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T14:00+0400

2023-09-06T14:00+0400

2023-09-06T14:00+0400

справки

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/06/281984767_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6e4ca9725c5e925cc2daea6fc5090040.jpg

Православная церковь 7 сентября поминают святого Тита – апостола из числа 70-ти учеников Спасителя С праздником, который называют Титов день, или Тит-Грибник, связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Титов день: о народных приметах 7 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Титов день заниматься строительством или делать в доме ремонт – переделывать придется все заново. Нельзя в Титов день трогать мухоморы – по приметам они внесут разлад в семье. Охотиться 7 сентября на птиц нельзя – есть примета, если птицы в Титов день не отправятся в теплые края, то и весна в следующем году не настанет. Пересчитывать деньги в Титов день нельзя – по приметам это повлечет лишние траты. Также нельзя звенеть 7 сентября монетами в карманах – это отпугнет благополучие, и можно оказаться в нищете. По народным приметам спорить и конфликтовать в Титов день нельзя – весь год пройдет в конфликтах и спорах. Народные приметы По народным приметам бабье лето будет долгим, а зима – морозной, если в Титов день грянет гром. Ближайшие дни будут ненастными, если 7 сентября пойдет дождь, а если поднялся сильный ветер, срывающий с деревьев листья, – это примета, что зима не за горами. Раннюю зиму предсказывают и заморозки в Титов день с утра, а если 7 сентября много белых грибов – это примета, предсказывающая суровую зиму. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия