https://sputnik-georgia.ru/20230906/stychka-mezhdu-aktivistami-pravyaschey-partii-i-oppozitsii-na-zapade-gruzii---chto-reshil-sud-281977387.html

Стычка между активистами правящей партии и оппозиции на западе Грузии – что решил суд

Стычка между активистами правящей партии и оппозиции на западе Грузии – что решил суд

Обвиняемых в нанесении побоев выпустили под залог в 7 тысяч лари, прокуратура требовала оставить их в заключении 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T10:22+0400

2023-09-06T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Озургетский районный суд отпустил четырех участников стычки в Даба Чохатаури (регион Гурия) между членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и сторонниками правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", сообщает Первый канал. Инцидент произошел 3 сентября недалеко от сельскохозяйственного рынка в Чохатаури.Задержанных обвиняют в "нанесение побоев, совершенном группой лиц". По данным телеканала, все обвиняемые должны выплатить залог в размере 7 тысяч лари (более 2,5 тыс. долларов), кроме того, им запрещено приближаться к пострадавшему руководителю озургетской организации "Нацдвижение" Давиду Мжаванадзе. Прокуратура обжалует решение в Кутаисском апелляционном суде, так как требовала поместить всех задержанных в заключение.Противостояние на западе Грузии: стычка между активистами правящей партии и оппозиции>> Как пояснили в "Нацдвижении", противостояние началось в тот момент, когда члены партии раздавали местным жителям информационные брошюры о том, что местные власти готовятся к продаже сквера. Между тем, по словам одного из участников противостояния, члена "Грузинской мечты" Авто Мегрелидзе, представители "Нацдвижения" организовали провокацию. Как отметил Мегрелидзе, сопровождавший его человек получил пощечину от члена "Национального движения", на что последовала ответная реакция.Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, политика