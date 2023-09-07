https://sputnik-georgia.ru/20230907/chische-i-prostornee---zhiteli-tbilisi-o-preobrazhenii-prospekta-agmashenebeli-282034619.html

"Чище и просторнее" – жители Тбилиси о преображении проспекта Агмашенебели

"Чище и просторнее" – жители Тбилиси о преображении проспекта Агмашенебели

На проспекте Агмашенебели в исторической части столицы "Новый Тифлис" стало приятнее прогуливаться. Все благодаря тому, что мэрия Тбилиси демонтировала 50... 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T18:23+0400

2023-09-07T18:23+0400

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Как пояснил мэр столицы Каха Каладзе, в период пандемии коронавируса COVID-19 из-за высокого риска распространения вируса в закрытом пространстве мэрия разрешила владельцам кафе и ресторанов размещать столики на улице, однако пандемия прошла, и настало время освободить территорию.На пешеходной части проспекта насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города.Жители Тбилиси положительно оценили решение мэра города, отметив, что раньше прогулки по проспекту вызывали дискомфорт, а сейчас пространства здесь стало намного больше.

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