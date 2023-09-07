https://sputnik-georgia.ru/20230907/chische-i-prostornee---zhiteli-tbilisi-o-preobrazhenii-prospekta-agmashenebeli-282034619.html
"Чище и просторнее" – жители Тбилиси о преображении проспекта Агмашенебели
"Чище и просторнее" – жители Тбилиси о преображении проспекта Агмашенебели
На проспекте Агмашенебели в исторической части столицы "Новый Тифлис" стало приятнее прогуливаться. Все благодаря тому, что мэрия Тбилиси демонтировала 50... 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T18:23+0400
2023-09-07T18:23+0400
2023-09-07T18:30+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
тбилиси
каха каладзе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/07/282034099_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fd99d8a9f33c35ba6b46fc0284c3b90.jpg
Как пояснил мэр столицы Каха Каладзе, в период пандемии коронавируса COVID-19 из-за высокого риска распространения вируса в закрытом пространстве мэрия разрешила владельцам кафе и ресторанов размещать столики на улице, однако пандемия прошла, и настало время освободить территорию.На пешеходной части проспекта насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города.Жители Тбилиси положительно оценили решение мэра города, отметив, что раньше прогулки по проспекту вызывали дискомфорт, а сейчас пространства здесь стало намного больше.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/07/282034099_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d3ff09d3d6d17b600f828f280febb277.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, каха каладзе, общество, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, каха каладзе, общество, видео
"Чище и просторнее" – жители Тбилиси о преображении проспекта Агмашенебели
18:23 07.09.2023 (обновлено: 18:30 07.09.2023)
На проспекте Агмашенебели в исторической части столицы "Новый Тифлис" стало приятнее прогуливаться. Все благодаря тому, что мэрия Тбилиси демонтировала 50 самовольно установленных конструкций
Как пояснил мэр столицы Каха Каладзе, в период пандемии коронавируса COVID-19 из-за высокого риска распространения вируса в закрытом пространстве мэрия разрешила владельцам кафе и ресторанов размещать столики на улице, однако пандемия прошла, и настало время освободить территорию.
На пешеходной части проспекта насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города.
Жители Тбилиси положительно оценили решение мэра города, отметив, что раньше прогулки по проспекту вызывали дискомфорт, а сейчас пространства здесь стало намного больше.