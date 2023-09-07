https://sputnik-georgia.ru/20230907/es-sozhaleet-o-vozobnovlenii-pryamogo-aviasoobscheniya-mezhdu-gruziey-i-rossiey---borrel-282030018.html

ЕС сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией – Боррель

ЕС сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией – Боррель

Россия восстановила прямое авиасообщение с Грузией в мае 2023 года, спустя четыре года после введения запрета 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T17:20+0400

2023-09-07T17:20+0400

2023-09-07T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Евросоюз сожалеет о решении правительства Грузии выдать разрешение на возобновление прямого авиасообщения с Россией, заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель агентству Civil.ge перед визитом в Грузию, сообщает РИА Новости.Глава дипломатии ЕС 7 сентября прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом, в рамках которого будет рассмотрен достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции. Боррель намерен встретиться с первыми лицами Грузии, представителями партий и гражданского сектора.Решения "противоречат политике ЕС и международным усилиям изолировать Россию на международном уровне", отметил он. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Мы не прилагали усилий: МИД Грузии о восстановлении авиасообщения с Россией>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией.Премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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