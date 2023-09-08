https://sputnik-georgia.ru/20230908/razdelenie-naroda-i-vlasti-nepriemlemo-dlya-es--spiker-parlamenta-gruzii-282071769.html

Разделение народа и власти неприемлемо для ЕС – спикер парламента Грузии

Разделение народа и власти неприемлемо для ЕС – спикер парламента Грузии

Оппозиция не раз заявляла, что народ Грузии заслуживает, чтобы страна получила статус кандидата на вступление в ЕС, а власти – нет 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T16:44+0400

2023-09-08T16:44+0400

2023-09-08T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Для Евросоюза неприемлемо т. н. терминологическое разделение народа и власти, это единый организм, и если решение принимается в отношение страны, то оно принимается в отношении единого организма, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после встречи с Верховным Представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Часть оппозиции, а также ряд отдельных депутатов Европарламента заявляют, что народ Грузии заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а власти – нет. По их словам, власти Грузии свернули с прозападного курса и практически ничего не делают для выполнения условий ЕС, чтобы страна получила статус.Когда подобное разделение происходит со стороны депутатов Европарламента, то это, по словам Папуашвили, является их частным мнением, не представляющим Евросоюз. Ранее лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что власть и народ как элементы демократической системы – это одно и то же, их разделять нельзя, а тот, кто это не признает, не признает государственность Грузии.Перспектива получения Грузией статуса кандидата в ЕС растет – лидер "Грузинской мечты">>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Не упустите шанс! Верховный Представитель ЕС призвал политические силы Грузии объединиться>>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Ранее Кобахидзе также заявил, что в том, что Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса страны-кандидата, виновата "глобальная партия войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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