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https://sputnik-georgia.ru/20230912/vy-kogda-nibud-uchastvovali-v-sbore-urozhaya-vinograda---rtveli-v-gruzii-282207280.html
Вы когда-нибудь участвовали в сборе урожая винограда, ртвели, в Грузии?
Вы когда-нибудь участвовали в сборе урожая винограда, ртвели, в Грузии?
12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T22:08+0400
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грузия, грузинское вино, вино и виноделие грузии, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, грузинское вино, вино и виноделие грузии, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Вы когда-нибудь участвовали в сборе урожая винограда, ртвели, в Грузии?

22:08 12.09.2023 (обновлено: 22:38 12.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerПразднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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