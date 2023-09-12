https://sputnik-georgia.ru/20230912/vy-kogda-nibud-uchastvovali-v-sbore-urozhaya-vinograda---rtveli-v-gruzii-282207280.html
Вы когда-нибудь участвовали в сборе урожая винограда, ртвели, в Грузии?
Вы когда-нибудь участвовали в сборе урожая винограда, ртвели, в Грузии?
12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T22:08+0400
2023-09-12T22:08+0400
2023-09-12T22:38+0400
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грузия, грузинское вино, вино и виноделие грузии, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, грузинское вино, вино и виноделие грузии, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Вы когда-нибудь участвовали в сборе урожая винограда, ртвели, в Грузии?
22:08 12.09.2023 (обновлено: 22:38 12.09.2023)