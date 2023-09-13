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Достопримечательности Грузии: уникальный пещерный город Уплисцихе – видео

Достопримечательности Грузии: уникальный пещерный город Уплисцихе – видео

Пещерный город Уплисцихе – один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, находящейся в 12 км от Гори и в 80 км от Тбилиси 13.09.2023, Sputnik Грузия

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Пещерный город на левом берегу реки Кура возник в конце второго тысячелетия до нашей эры. За свою историю Уплисцихе пережил и расцветы, и спады, и был покинут в XIX веке.Сегодня пещерный город является одним из важнейших и уникальных памятников грузинской культуры. На территории Уплисцихе находятся разные объекты и сооружения, созданные за тысячи лет.В период расцвета город включал в себя более 700 пещер, из них сохранились лишь около 150.

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