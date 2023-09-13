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Когда откроются детские сады Тбилиси?
Когда откроются детские сады Тбилиси?
В этом году в столице откроются три новых детских сада 13.09.2023, Sputnik Грузия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Учебно-воспитательный процесс в государственных детских садах Тбилиси начнется 18 сентября, говорится в сообщении Агентства по управлению детскими садами. К новому учебному году в Тбилиси откроются три детских сада в районах Самгори, Чугурети и Крцаниси, которые примут первых воспитанников. Параллельно со строительством летом в более 100 детских садах были проведены работы по благоустройству инфраструктуры. По информации Чиковани, в столичных детских садах в этом году зарегистрировано более 15 тысяч детей, а всего Тбилиси обслуживают 188 детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси

Когда откроются детские сады Тбилиси?

13:46 13.09.2023 (обновлено: 14:09 13.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerДетские игрушки в детском саду
Детские игрушки в детском саду - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В этом году в столице откроются три новых детских сада
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Учебно-воспитательный процесс в государственных детских садах Тбилиси начнется 18 сентября, говорится в сообщении Агентства по управлению детскими садами.
К новому учебному году в Тбилиси откроются три детских сада в районах Самгори, Чугурети и Крцаниси, которые примут первых воспитанников. Параллельно со строительством летом в более 100 детских садах были проведены работы по благоустройству инфраструктуры.

"Следует отметить, что в этом году Агентство по управлению детскими садами Тбилиси впервые осуществило регистрацию детей в новом порядке, в результате чего мы максимально удовлетворили спрос на государственные детские сады", – заявил глава агентства Гоги Чиковани.

По информации Чиковани, в столичных детских садах в этом году зарегистрировано более 15 тысяч детей, а всего Тбилиси обслуживают 188 детских садов.
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