https://sputnik-georgia.ru/20230913/kogda-otkroyutsya-detskie-sady-tbilisi-282222235.html

Когда откроются детские сады Тбилиси?

Когда откроются детские сады Тбилиси?

В этом году в столице откроются три новых детских сада 13.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Учебно-воспитательный процесс в государственных детских садах Тбилиси начнется 18 сентября, говорится в сообщении Агентства по управлению детскими садами. К новому учебному году в Тбилиси откроются три детских сада в районах Самгори, Чугурети и Крцаниси, которые примут первых воспитанников. Параллельно со строительством летом в более 100 детских садах были проведены работы по благоустройству инфраструктуры. По информации Чиковани, в столичных детских садах в этом году зарегистрировано более 15 тысяч детей, а всего Тбилиси обслуживают 188 детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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