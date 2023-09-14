https://sputnik-georgia.ru/20230914/radikalnaya-oppozitsiya-v-gruzii-idet-na-vse---sila-naroda-282275354.html

"Радикальная оппозиция" в Грузии идет на все – "Сила народа"

"Радикальная оппозиция" в Грузии идет на все – "Сила народа"

"Радикальной оппозицией" в Грузии движут только узкие партийные интересы, убежден политик 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T14:23+0400

2023-09-14T14:23+0400

2023-09-14T14:51+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. "Радикальная оппозиция" в Грузии идет на все, в том числе атакует государственные институты своей страны, чтобы добиться политической выгоды, заявил один из лидеров общественного движения Гурам Мачарашвили, комментируя информацию о якобы предложении США разместить военную базу на территории страны. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, в октябре 2021 года, министр обороны США Ллойд Остин посетил Грузию с "беспрецедентным предложением" – разместить военную базу, но в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказались от "исторической возможности". Позже информацию опровергло как посольство США в Тбилиси, так и Минобороны Грузии. По его словам, такие поступки лишь добавят негативные оценки в предвыборную кампанию оппозиции. "Радикальная оппозиция доходит до этого уровня, а затем удивляется, почему у них нулевая общественная поддержка", – сказал Мачарашвили. В правящей партии "Грузинская мечта" называют "радикальной оппозицией" крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников.Министерство обороны Грузии накануне опровергло информацию о якобы предложении США разместить военную базу на территории страны и заявило, что распространенная в СМИ информация является абсолютной ложью. В тот же вечер информацию "Мтавари архи" опровергло посольство США. Минобороны Грузии опровергло информацию о предложении США разместить военную базу в стране>>В качестве источника информации "Мтавари архи" использует интервью с членом попечительского совета Общественного вещателя Грузии Ликой Басилая-Шавгулидзе, которая была представлена на эту должность крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". В свою очередь, Басилая-Шавгулидзе утверждает, что об отказе грузинской стороны разместить военную базу ей рассказал сотрудник посольства США в Грузии. По ее словам, США также предложили правительству "Грузинской мечты" поставки любого количества оружия, любого типа и калибра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, украина, тбилиси, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение