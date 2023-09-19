https://sputnik-georgia.ru/20230919/kak-v-filme-uzhasov-v-sotssetyakh-otsenili-remont-stantsii-metro-varketili---video-282415112.html

Как в фильме ужасов: в соцсетях оценили ремонт станции метро "Варкетили" – видео

Как в фильме ужасов: в соцсетях оценили ремонт станции метро "Варкетили" – видео

Ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси привлек внимание пользователей соцсетей, которые разместили посты с фото разобранного потолка на своих страницах... 19.09.2023, Sputnik Грузия

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Некоторые блогеры написали, что станция метро "Варкетили" с разобранным потолком теперь выглядит, как в фильме ужасов. Но когда ремонт станции завершится, у пользователей соцсетей будет повод еще раз выложить фото и видео, но только уже в позитивном ключе. Городские власти обещают, что тут все будет выглядеть красиво.

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