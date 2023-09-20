https://sputnik-georgia.ru/20230920/prisvoil-byudzhetnye-dengi-direktor-gruzinskoy-kompanii-zaderzhan-za-moshennichestvo-282458450.html

Присвоил бюджетные деньги: директор грузинской компании задержан за мошенничество

Присвоил бюджетные деньги: директор грузинской компании задержан за мошенничество

Обвиняемые подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи проекта 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T15:43+0400

2023-09-20T15:43+0400

2023-09-20T15:43+0400

грузия

происшествия

тбилиси

новости

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824948_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_115d652510727f08c306b2220cbde622.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала директора компании за присвоение крупной суммы денег и изготовление фальшивых документов, еще один человек – юрист компании – объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, в 2022 году по результатам электронного тендера между администрацией района Надзаладеви и представительством Royal Tab Group было подписано соглашение на сумму 523,5 тысячи лари (порядка 200 тысяч долларов). В процессе исполнения соглашения директор и юрист компании решили завладеть предусмотренной по соглашению суммой аванса. С этой целью юрист компании представил ложное заявление от имени New Vision Insurance в администрацию района Надзаладеви, на основании чего компании было перечислено 157 тысяч лари (порядка 60 тысяч долларов) из государственной казны. Члены преступной группы использовали для работ только часть денег, в то время как остальные 98 тысяч лари (более 37 тысяч долларов) были присвоены. Обвиняемые также подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи и другую документацию, отражающую выполнение работ на сумму 45 тысяч лари (более 17 тысяч долларов). Будьте осторожны! Жителям Грузии напомнили об опасности интернет-мошенников>>Сотрудники прокуратуры Грузии задержали директора компании на основании решения суда. Ему были предъявлены обвинения по фактам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере лицом, судимым два раза, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Директору компании грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. На основании ходатайства прокуратуры суд избрал лишение свободы в качестве меры пресечения для обвиняемого. Что касается юриста компании, то ему были предъявлены обвинения заочно по фактам мошенничества в крупном размере, совершенного неоднократно группой лиц по предварительному сговору, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Юристу грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет. По ходатайству прокуратуры суд избрал заключение в качестве меры пресечения, и юрист компании был объявлен розыск. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, тбилиси, новости, преступность в грузии