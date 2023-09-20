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https://sputnik-georgia.ru/20230920/prisvoil-byudzhetnye-dengi-direktor-gruzinskoy-kompanii-zaderzhan-za-moshennichestvo-282458450.html
Присвоил бюджетные деньги: директор грузинской компании задержан за мошенничество
Присвоил бюджетные деньги: директор грузинской компании задержан за мошенничество
Обвиняемые подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи проекта 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T15:43+0400
2023-09-20T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала директора компании за присвоение крупной суммы денег и изготовление фальшивых документов, еще один человек – юрист компании – объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, в 2022 году по результатам электронного тендера между администрацией района Надзаладеви и представительством Royal Tab Group было подписано соглашение на сумму 523,5 тысячи лари (порядка 200 тысяч долларов). В процессе исполнения соглашения директор и юрист компании решили завладеть предусмотренной по соглашению суммой аванса. С этой целью юрист компании представил ложное заявление от имени New Vision Insurance в администрацию района Надзаладеви, на основании чего компании было перечислено 157 тысяч лари (порядка 60 тысяч долларов) из государственной казны. Члены преступной группы использовали для работ только часть денег, в то время как остальные 98 тысяч лари (более 37 тысяч долларов) были присвоены. Обвиняемые также подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи и другую документацию, отражающую выполнение работ на сумму 45 тысяч лари (более 17 тысяч долларов). Будьте осторожны! Жителям Грузии напомнили об опасности интернет-мошенников&gt;&gt;Сотрудники прокуратуры Грузии задержали директора компании на основании решения суда. Ему были предъявлены обвинения по фактам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере лицом, судимым два раза, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Директору компании грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. На основании ходатайства прокуратуры суд избрал лишение свободы в качестве меры пресечения для обвиняемого. Что касается юриста компании, то ему были предъявлены обвинения заочно по фактам мошенничества в крупном размере, совершенного неоднократно группой лиц по предварительному сговору, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Юристу грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет. По ходатайству прокуратуры суд избрал заключение в качестве меры пресечения, и юрист компании был объявлен розыск. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, тбилиси, новости, преступность в грузии
грузия, происшествия, тбилиси, новости, преступность в грузии

Присвоил бюджетные деньги: директор грузинской компании задержан за мошенничество

15:43 20.09.2023
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемые подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи проекта
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала директора компании за присвоение крупной суммы денег и изготовление фальшивых документов, еще один человек – юрист компании – объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, в 2022 году по результатам электронного тендера между администрацией района Надзаладеви и представительством Royal Tab Group было подписано соглашение на сумму 523,5 тысячи лари (порядка 200 тысяч долларов).
В процессе исполнения соглашения директор и юрист компании решили завладеть предусмотренной по соглашению суммой аванса. С этой целью юрист компании представил ложное заявление от имени New Vision Insurance в администрацию района Надзаладеви, на основании чего компании было перечислено 157 тысяч лари (порядка 60 тысяч долларов) из государственной казны.
Члены преступной группы использовали для работ только часть денег, в то время как остальные 98 тысяч лари (более 37 тысяч долларов) были присвоены. Обвиняемые также подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи и другую документацию, отражающую выполнение работ на сумму 45 тысяч лари (более 17 тысяч долларов).
Будьте осторожны! Жителям Грузии напомнили об опасности интернет-мошенников>>
Сотрудники прокуратуры Грузии задержали директора компании на основании решения суда. Ему были предъявлены обвинения по фактам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере лицом, судимым два раза, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Директору компании грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
На основании ходатайства прокуратуры суд избрал лишение свободы в качестве меры пресечения для обвиняемого.
Что касается юриста компании, то ему были предъявлены обвинения заочно по фактам мошенничества в крупном размере, совершенного неоднократно группой лиц по предварительному сговору, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Юристу грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
По ходатайству прокуратуры суд избрал заключение в качестве меры пресечения, и юрист компании был объявлен розыск.
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