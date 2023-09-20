https://sputnik-georgia.ru/20230920/prisvoil-byudzhetnye-dengi-direktor-gruzinskoy-kompanii-zaderzhan-za-moshennichestvo-282458450.html
Присвоил бюджетные деньги: директор грузинской компании задержан за мошенничество
Присвоил бюджетные деньги: директор грузинской компании задержан за мошенничество
Обвиняемые подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи проекта 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T15:43+0400
2023-09-20T15:43+0400
2023-09-20T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала директора компании за присвоение крупной суммы денег и изготовление фальшивых документов, еще один человек – юрист компании – объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, в 2022 году по результатам электронного тендера между администрацией района Надзаладеви и представительством Royal Tab Group было подписано соглашение на сумму 523,5 тысячи лари (порядка 200 тысяч долларов). В процессе исполнения соглашения директор и юрист компании решили завладеть предусмотренной по соглашению суммой аванса. С этой целью юрист компании представил ложное заявление от имени New Vision Insurance в администрацию района Надзаладеви, на основании чего компании было перечислено 157 тысяч лари (порядка 60 тысяч долларов) из государственной казны. Члены преступной группы использовали для работ только часть денег, в то время как остальные 98 тысяч лари (более 37 тысяч долларов) были присвоены. Обвиняемые также подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи и другую документацию, отражающую выполнение работ на сумму 45 тысяч лари (более 17 тысяч долларов). Будьте осторожны! Жителям Грузии напомнили об опасности интернет-мошенников>>Сотрудники прокуратуры Грузии задержали директора компании на основании решения суда. Ему были предъявлены обвинения по фактам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере лицом, судимым два раза, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Директору компании грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. На основании ходатайства прокуратуры суд избрал лишение свободы в качестве меры пресечения для обвиняемого. Что касается юриста компании, то ему были предъявлены обвинения заочно по фактам мошенничества в крупном размере, совершенного неоднократно группой лиц по предварительному сговору, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Юристу грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет. По ходатайству прокуратуры суд избрал заключение в качестве меры пресечения, и юрист компании был объявлен розыск. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, тбилиси, новости, преступность в грузии
грузия, происшествия, тбилиси, новости, преступность в грузии
Присвоил бюджетные деньги: директор грузинской компании задержан за мошенничество
Обвиняемые подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи проекта
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала директора компании за присвоение крупной суммы денег и изготовление фальшивых документов, еще один человек – юрист компании – объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным
следствия, в 2022 году по результатам электронного тендера между администрацией района Надзаладеви и представительством Royal Tab Group было подписано соглашение на сумму 523,5 тысячи лари (порядка 200 тысяч долларов).
В процессе исполнения соглашения директор и юрист компании решили завладеть предусмотренной по соглашению суммой аванса. С этой целью юрист компании представил ложное заявление от имени New Vision Insurance в администрацию района Надзаладеви, на основании чего компании было перечислено 157 тысяч лари (порядка 60 тысяч долларов) из государственной казны.
Члены преступной группы использовали для работ только часть денег, в то время как остальные 98 тысяч лари (более 37 тысяч долларов) были присвоены. Обвиняемые также подготовили и представили в районную администрацию поддельные акты приема-сдачи и другую документацию, отражающую выполнение работ на сумму 45 тысяч лари (более 17 тысяч долларов).
Сотрудники прокуратуры Грузии задержали директора компании на основании решения суда. Ему были предъявлены обвинения по фактам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере лицом, судимым два раза, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Директору компании грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
На основании ходатайства прокуратуры суд избрал лишение свободы в качестве меры пресечения для обвиняемого.
Что касается юриста компании, то ему были предъявлены обвинения заочно по фактам мошенничества в крупном размере, совершенного неоднократно группой лиц по предварительному сговору, и изготовления, использования поддельных официальных документов. Юристу грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
По ходатайству прокуратуры суд избрал заключение в качестве меры пресечения, и юрист компании был объявлен розыск.