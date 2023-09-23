https://sputnik-georgia.ru/20230923/dostich-esche-bolshikh-rezultatov-dlya-naroda---vystuplenie-premera-gruzii-na-ga-oon-282574839.html

Достичь еще больших результатов для народа - выступление премьера Грузии на ГА ООН

Достичь еще больших результатов для народа - выступление премьера Грузии на ГА ООН

Наша коллективная ответственность - укреплять друг друга и оставить неизгладимое наследие будущим поколениям, заявил премьер 23.09.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Мы привержены идеи достижения еще больших результатов для грузинского народа и идеи внесения значительного вклада в мировое сообщество, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблеи ООН. По словам главы правительства, Грузия добилась значительного прогресса после восстановления независимости. Он отметил, что "наша общая черта - человечность - связывает нас друг с другом, и наша коллективная ответственность - укреплять друг друга и оставить неизгладимое наследие будущим поколениям".В своем выступлении Ираклий Гарибашвили подчеркнет миролюбивую политику правительства в плане восстановления территориальной целостности. Премьер также рассказал об экономических и демократических реформах, проводимых правительством Грузии с целью добиться ощутимых результатов для населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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