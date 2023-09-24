https://sputnik-georgia.ru/20230924/vkusnyy-i-aromatnyy-festival-kofe-proshel-v-parke-mtatsminda---video-282604943.html

Вкусный и ароматный: фестиваль кофе прошел в парке Мтацминда – видео

Вкусный и ароматный: фестиваль кофе прошел в парке Мтацминда – видео

Парк Мтацминда уже во второй раз собрал вместе любителей одного из самых популярных напитков в мире – кофе. Смотрите в видео, как прошло мероприятие 24.09.2023, Sputnik Грузия

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мультимедиа

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грузия

кофе

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Гости мероприятия смогли не только попробовать кофе и открыть для себя новинки его видов, но и познакомиться с компаниями, работающими в кофейной индустрии.Организаторы предложили гостям множество различных мероприятий, среди которых дегустация и продажа продукции.Фестиваль был и полезен с информационной точки зрения. Здесь прошли семинары, где профессионалы отрасли рассказали о кофе и различных интересных темах, актуальных для компаний, занимающихся производством.Не обошлось и без интересных зрелищ – здесь провели чемпионат по латте-арту.

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