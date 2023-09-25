https://sputnik-georgia.ru/20230925/kanatnye-dorogi-kak-osobaya-dostoprimechatelnost-tbilisi---video-282616936.html

Канатные дороги как особая достопримечательность Тбилиси - видео

Канатные дороги как особая достопримечательность Тбилиси - видео

Канатные дороги Тбилиси – полноценная достопримечательность столицы Грузии и один из любимых аттракционов как для туристов, так и жителей города. 25.09.2023, Sputnik Грузия

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О маршрутах канатных дорог, стоимости проезда и планах мэрии Тбилиси по развитию этого вида транспорта – смотрите в видео Sputnik Грузия.Всего в Тбилиси функционирует три канатных дороги – парк Рике - крепость Нарикала, парк Ваке - Черепашье озеро и Высотный корпус ТГУ - студгородок в районе Багеби. Цены на направления между собой слегка разнятся, как и их основные пассажиры.Мэрия города в данный момент работает над восстановлением канатной дороги проспект Руставели - парк Мтацминда. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что географическое расположение города дает перспективы для еще большего развития канатных дорог, как полноценного вида общественного транспорта.

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