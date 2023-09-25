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Канатные дороги как особая достопримечательность Тбилиси - видео
Канатные дороги как особая достопримечательность Тбилиси - видео
Канатные дороги Тбилиси – полноценная достопримечательность столицы Грузии и один из любимых аттракционов как для туристов, так и жителей города. 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T12:58+0400
2023-09-25T12:58+0400
2023-09-25T13:01+0400
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О маршрутах канатных дорог, стоимости проезда и планах мэрии Тбилиси по развитию этого вида транспорта – смотрите в видео Sputnik Грузия.Всего в Тбилиси функционирует три канатных дороги – парк Рике - крепость Нарикала, парк Ваке - Черепашье озеро и Высотный корпус ТГУ - студгородок в районе Багеби. Цены на направления между собой слегка разнятся, как и их основные пассажиры.Мэрия города в данный момент работает над восстановлением канатной дороги проспект Руставели - парк Мтацминда. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что географическое расположение города дает перспективы для еще большего развития канатных дорог, как полноценного вида общественного транспорта.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, канатная дорога, крушение канатки в тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, канатная дорога, крушение канатки в тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, тбилиси, видео
Канатные дороги как особая достопримечательность Тбилиси - видео
12:58 25.09.2023 (обновлено: 13:01 25.09.2023)
Канатные дороги Тбилиси – полноценная достопримечательность столицы Грузии и один из любимых аттракционов как для туристов, так и жителей города.
О маршрутах канатных дорог, стоимости проезда и планах мэрии Тбилиси по развитию этого вида транспорта – смотрите в видео Sputnik Грузия.
Всего в Тбилиси функционирует три канатных дороги – парк Рике - крепость Нарикала, парк Ваке - Черепашье озеро и Высотный корпус ТГУ - студгородок в районе Багеби. Цены на направления между собой слегка разнятся, как и их основные пассажиры.
Мэрия города в данный момент работает над восстановлением канатной дороги проспект Руставели - парк Мтацминда. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что географическое расположение города дает перспективы для еще большего развития канатных дорог, как полноценного вида общественного транспорта.