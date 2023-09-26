https://sputnik-georgia.ru/20230926/gruzinam-nuzhna-nadezhda-emigranty-obespokoeny-problemami-na-rodine---video-282688141.html

"Грузинам нужна надежда!": эмигранты обеспокоены проблемами на родине – видео

"Грузинам нужна надежда!": эмигранты обеспокоены проблемами на родине – видео

Грузины часто покидают родину и отправляются за границу на поиски лучшей жизни, потому что потеряли надежду на перспективу хорошей жизни в Грузии. Что же надо... 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T15:38+0400

2023-09-26T15:38+0400

2023-09-26T15:44+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

эрекле шония

эмиграция

грузия

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282687538_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3da61271f8792506b1b17e61c0316521.jpg

Свое мнение высказал организатор Съезда грузинских эмигрантов Эрекле Шония на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Люди отсюда уезжают не только из-за тяжелой экономической ситуации, но и из-за того, что они здесь не видят перспективы, у них надежды не остается. Поэтому мы с грузинскими эмигрантами хотим представить альтернативную модель управления страной, чтобы у людей появилась надежда и появилось ощущение перспективы", – заявил Шония.На прошлой неделе в Тбилиси состоялся Съезд грузинских эмигрантов, его целью стало обсуждение существующих в Грузии проблем, а также поиск путей их решения.По словам Шония, у участников съезда нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году: 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, эрекле шония, эмиграция, грузия, экспертное мнение, видео