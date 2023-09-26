https://sputnik-georgia.ru/20230926/gruzinam-nuzhna-nadezhda-emigranty-obespokoeny-problemami-na-rodine---video-282688141.html
"Грузинам нужна надежда!": эмигранты обеспокоены проблемами на родине – видео
"Грузинам нужна надежда!": эмигранты обеспокоены проблемами на родине – видео
Грузины часто покидают родину и отправляются за границу на поиски лучшей жизни, потому что потеряли надежду на перспективу хорошей жизни в Грузии. Что же надо... 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T15:38+0400
2023-09-26T15:38+0400
2023-09-26T15:44+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
эрекле шония
эмиграция
грузия
экспертное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282687538_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3da61271f8792506b1b17e61c0316521.jpg
Свое мнение высказал организатор Съезда грузинских эмигрантов Эрекле Шония на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Люди отсюда уезжают не только из-за тяжелой экономической ситуации, но и из-за того, что они здесь не видят перспективы, у них надежды не остается. Поэтому мы с грузинскими эмигрантами хотим представить альтернативную модель управления страной, чтобы у людей появилась надежда и появилось ощущение перспективы", – заявил Шония.На прошлой неделе в Тбилиси состоялся Съезд грузинских эмигрантов, его целью стало обсуждение существующих в Грузии проблем, а также поиск путей их решения.По словам Шония, у участников съезда нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году: 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282687538_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd3a9211da0716718e9029f47c5f5ef9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, эрекле шония, эмиграция, грузия, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, эрекле шония, эмиграция, грузия, экспертное мнение, видео
"Грузинам нужна надежда!": эмигранты обеспокоены проблемами на родине – видео
15:38 26.09.2023 (обновлено: 15:44 26.09.2023)
Грузины часто покидают родину и отправляются за границу на поиски лучшей жизни, потому что потеряли надежду на перспективу хорошей жизни в Грузии. Что же надо делать, чтобы они захотели вернуться?
Свое мнение высказал организатор Съезда грузинских эмигрантов Эрекле Шония на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Люди отсюда уезжают не только из-за тяжелой экономической ситуации, но и из-за того, что они здесь не видят перспективы, у них надежды не остается. Поэтому мы с грузинскими эмигрантами хотим представить альтернативную модель управления страной, чтобы у людей появилась надежда и появилось ощущение перспективы", – заявил Шония.
На прошлой неделе в Тбилиси состоялся Съезд грузинских эмигрантов, его целью стало обсуждение существующих в Грузии проблем, а также поиск путей их решения.
По словам Шония, у участников съезда нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.
В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году: 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.