https://sputnik-georgia.ru/20230927/krovavoe-dtp-v-kutaisi---pogibli-tri-cheloveka-282704314.html

Кровавое ДТП в Кутаиси - погибли три человека

Кровавое ДТП в Кутаиси - погибли три человека

По информации очевидцев, столкнулись два встречных легковых автомобиля 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Три женщин погибли в результате ДТП в городе Кутаиси на западе Грузии во вторник ночью, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации очевидцев, столкнулись два встречных легковых автомобиля. В результате аварии скончались три человека, все они находились в одной машине. Еще один человек пострадал и доставлен в клинику. На месте ДТП мобилизована полиция и спасатели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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