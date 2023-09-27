https://sputnik-georgia.ru/20230927/krovavoe-dtp-v-kutaisi---pogibli-tri-cheloveka-282704314.html
Кровавое ДТП в Кутаиси - погибли три человека
Кровавое ДТП в Кутаиси - погибли три человека
По информации очевидцев, столкнулись два встречных легковых автомобиля 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T00:24+0400
2023-09-27T00:24+0400
2023-09-27T00:44+0400
грузия
новости
кутаиси
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250045928_277:0:2878:1463_1920x0_80_0_0_d26c4f29ad777eca304787a3f7a8080c.jpg
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Три женщин погибли в результате ДТП в городе Кутаиси на западе Грузии во вторник ночью, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации очевидцев, столкнулись два встречных легковых автомобиля. В результате аварии скончались три человека, все они находились в одной машине. Еще один человек пострадал и доставлен в клинику. На месте ДТП мобилизована полиция и спасатели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250045928_927:0:2878:1463_1920x0_80_0_0_270b5f4395f9a19dec9d139569421c1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, кутаиси, происшествия, дтп
грузия, новости, кутаиси, происшествия, дтп
Кровавое ДТП в Кутаиси - погибли три человека
00:24 27.09.2023 (обновлено: 00:44 27.09.2023)
По информации очевидцев, столкнулись два встречных легковых автомобиля
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Три женщин погибли в результате ДТП в городе Кутаиси на западе Грузии во вторник ночью, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По информации очевидцев, столкнулись два встречных легковых автомобиля. В результате аварии скончались три человека, все они находились в одной машине. Еще один человек пострадал и доставлен в клинику.
На месте ДТП мобилизована полиция и спасатели.