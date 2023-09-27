https://sputnik-georgia.ru/20230927/zona-pochasovoy-parkovki-v-tbilisi-rasshiryaetsya-282721525.html

Зона почасовой парковки в Тбилиси расширяется

Зона почасовой парковки в Тбилиси расширяется

Система зонально-почасовой парковки в столице постепенно расширяется 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T15:34+0400

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грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 октября заработает на нескольких улицах тбилисских районов Мтацминда, Чугурети и Ваке, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная. По словам Каладзе, уже несколько лет в Тбилиси действует зонально-почасовая система парковки, которая постепенно расширяется.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей. Кроме того, гражданин может бесплатно воспользоваться первыми 15 минутами стоянки в четырех разных местах в течение суток. Осторожно на дорогах Грузии – сколько пешеходов погибает под колесами автомобилей>>"Еще раз призываю жителей перечисленных улиц, которые еще не зарегистрировались по своему адресу, зарегистрироваться, чтобы они могли бесплатно парковать свои машины возле своих домов", – заявил Каха Каладзе. По его словам, созданы соответствующие группы для помощи гражданам в процессе регистрации. Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложении включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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