https://sputnik-georgia.ru/20230927/zona-pochasovoy-parkovki-v-tbilisi-rasshiryaetsya-282721525.html
Зона почасовой парковки в Тбилиси расширяется
Зона почасовой парковки в Тбилиси расширяется
Система зонально-почасовой парковки в столице постепенно расширяется 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T15:34+0400
2023-09-27T15:34+0400
2023-09-27T15:34+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 октября заработает на нескольких улицах тбилисских районов Мтацминда, Чугурети и Ваке, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная. По словам Каладзе, уже несколько лет в Тбилиси действует зонально-почасовая система парковки, которая постепенно расширяется.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей. Кроме того, гражданин может бесплатно воспользоваться первыми 15 минутами стоянки в четырех разных местах в течение суток. Осторожно на дорогах Грузии – сколько пешеходов погибает под колесами автомобилей>>"Еще раз призываю жителей перечисленных улиц, которые еще не зарегистрировались по своему адресу, зарегистрироваться, чтобы они могли бесплатно парковать свои машины возле своих домов", – заявил Каха Каладзе. По его словам, созданы соответствующие группы для помощи гражданам в процессе регистрации. Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложении включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Зона почасовой парковки в Тбилиси расширяется
Система зонально-почасовой парковки в столице постепенно расширяется
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 октября заработает на нескольких улицах тбилисских районов Мтацминда, Чугурети и Ваке, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная.
"С 1 октября платные парковки будут реализованы: в Чугуретском районе – на улице Иване Джавахишвили, площади Саарбрюкена, улицах Ниношвили и Узнадзе и прилегающей территории. В Мтацминдском районе – на улицах Лапиашвили, Човелидзе и Джанашия и прилегающей территории. В Вакийском районе – у поворота на Черепашье озеро", – рассказал мэр.
По словам Каладзе, уже несколько лет в Тбилиси действует зонально-почасовая система парковки, которая постепенно расширяется.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Кроме того, гражданин может бесплатно воспользоваться первыми 15 минутами стоянки в четырех разных местах в течение суток.
"Еще раз призываю жителей перечисленных улиц, которые еще не зарегистрировались по своему адресу, зарегистрироваться, чтобы они могли бесплатно парковать свои машины возле своих домов", – заявил Каха Каладзе.
По его словам, созданы соответствующие группы для помощи гражданам в процессе регистрации.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложении включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.