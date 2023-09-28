https://sputnik-georgia.ru/20230928/gruziya-dlya-uspeshnogo-razvitiya-ekonomiki-dolzhna-opiratsya-na-svoi-interesy--analitik-282759513.html
Грузия для успешного развития экономики должна опираться на свои интересы – аналитик
Грузия для успешного развития экономики должна опираться на свои интересы – аналитик
Грузия часто теряется в идеологических распрях между большими игроками мировой политики и экономики, забывая о том, что должна действовать исключительно в... 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T16:45+0400
2023-09-28T16:45+0400
2023-09-28T16:52+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео-новости из грузии
видео
пресс-центр
демур гиорхелидзе
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282759307_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e9c4ca7c9b138d49e6ea5c792e96da3.jpg
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Власти страны, оппозиция, политики принимают активное участие в идеологических распрях, преподносят себя как-то ориентированными, забывая, что надо опираться на интересы этой страны и этого государства. Надо укреплять, развивать, но, к сожалению, эти вопросы пока на повестке дня не стоят", – заявил Гиорхелидзе.В ходе пресс-конференции профессор не обошел тему экономических отношений с Россией и заявил, что именно сотрудничество с северным соседом обеспечило экономический рост в стране в условиях кризисной ситуации в регионе.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282759307_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2765a1fc0b0bdaa070e9df5584240d23.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр, демур гиорхелидзе, грузия, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр, демур гиорхелидзе, грузия, видео
Грузия для успешного развития экономики должна опираться на свои интересы – аналитик
16:45 28.09.2023 (обновлено: 16:52 28.09.2023)
Грузия часто теряется в идеологических распрях между большими игроками мировой политики и экономики, забывая о том, что должна действовать исключительно в собственных интересах для успешного развития, считает профессор экономики Демур Гиорхелидзе
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Власти страны, оппозиция, политики принимают активное участие в идеологических распрях, преподносят себя как-то ориентированными, забывая, что надо опираться на интересы этой страны и этого государства. Надо укреплять, развивать, но, к сожалению, эти вопросы пока на повестке дня не стоят", – заявил Гиорхелидзе.
В ходе пресс-конференции профессор не обошел тему экономических отношений с Россией и заявил, что именно сотрудничество с северным соседом обеспечило экономический рост в стране в условиях кризисной ситуации в регионе.