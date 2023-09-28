https://sputnik-georgia.ru/20230928/gruziya-dlya-uspeshnogo-razvitiya-ekonomiki-dolzhna-opiratsya-na-svoi-interesy--analitik-282759513.html

Грузия для успешного развития экономики должна опираться на свои интересы – аналитик

Грузия для успешного развития экономики должна опираться на свои интересы – аналитик

Грузия часто теряется в идеологических распрях между большими игроками мировой политики и экономики, забывая о том, что должна действовать исключительно в... 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T16:45+0400

2023-09-28T16:45+0400

2023-09-28T16:52+0400

пресс-центр sputnik грузия

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пресс-центр

демур гиорхелидзе

грузия

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Власти страны, оппозиция, политики принимают активное участие в идеологических распрях, преподносят себя как-то ориентированными, забывая, что надо опираться на интересы этой страны и этого государства. Надо укреплять, развивать, но, к сожалению, эти вопросы пока на повестке дня не стоят", – заявил Гиорхелидзе.В ходе пресс-конференции профессор не обошел тему экономических отношений с Россией и заявил, что именно сотрудничество с северным соседом обеспечило экономический рост в стране в условиях кризисной ситуации в регионе.

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