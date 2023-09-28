https://sputnik-georgia.ru/20230928/zapad-navyazyvaet-gruzii-protivostoyanie-s-rossiey--giorkhelidze-282765408.html
Запад навязывает Грузии противостояние с Россией – Гиорхелидзе
Запад навязывает Грузии противостояние с Россией – Гиорхелидзе
Когда западные партнеры диктуют Грузии закрыть авиасообщение с Россией, а оппозиция требует введения виз для россиян – они действуют исключительно в своих... 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T18:26+0400
2023-09-28T18:26+0400
2023-09-28T18:26+0400
пресс-центр sputnik грузия
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Их интерес очень простой – если у них противостояние с Россией, они должны использоваться все возможные инструменты против в нее, в том числе, диктовать третьим странам, как себя вести", - отметил профессор.Что касается притока российских граждан в Грузию, профессор сказал, что определенные обстоятельства раньше заставляли и грузин уезжать в Россию, там они нашли свое пристанище, работу, завели семьи."Нет и никогда не будет ничего плохого в том, что русские и грузины спокойно сосуществуют друг с другом, что там, в России, что здесь, в Грузии", - подчеркнул Гиорхелидзе.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, демур гиорхелидзе, россия, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, демур гиорхелидзе, россия, грузия, видео
Запад навязывает Грузии противостояние с Россией – Гиорхелидзе
Когда западные партнеры диктуют Грузии закрыть авиасообщение с Россией, а оппозиция требует введения виз для россиян – они действуют исключительно в своих интересах, но никак не в интересах нашей страны, считает профессор экономики Демур Гиорхелидзе.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Их интерес очень простой – если у них противостояние с Россией, они должны использоваться все возможные инструменты против в нее, в том числе, диктовать третьим странам, как себя вести", - отметил профессор.
Что касается притока российских граждан в Грузию, профессор сказал, что определенные обстоятельства раньше заставляли и грузин уезжать в Россию, там они нашли свое пристанище, работу, завели семьи.
"Нет и никогда не будет ничего плохого в том, что русские и грузины спокойно сосуществуют друг с другом, что там, в России, что здесь, в Грузии", - подчеркнул Гиорхелидзе.