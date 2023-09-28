https://sputnik-georgia.ru/20230928/zapad-navyazyvaet-gruzii-protivostoyanie-s-rossiey--giorkhelidze-282765408.html

Запад навязывает Грузии противостояние с Россией – Гиорхелидзе

Запад навязывает Грузии противостояние с Россией – Гиорхелидзе

Когда западные партнеры диктуют Грузии закрыть авиасообщение с Россией, а оппозиция требует введения виз для россиян – они действуют исключительно в своих... 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T18:26+0400

2023-09-28T18:26+0400

2023-09-28T18:26+0400

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Их интерес очень простой – если у них противостояние с Россией, они должны использоваться все возможные инструменты против в нее, в том числе, диктовать третьим странам, как себя вести", - отметил профессор.Что касается притока российских граждан в Грузию, профессор сказал, что определенные обстоятельства раньше заставляли и грузин уезжать в Россию, там они нашли свое пристанище, работу, завели семьи."Нет и никогда не будет ничего плохого в том, что русские и грузины спокойно сосуществуют друг с другом, что там, в России, что здесь, в Грузии", - подчеркнул Гиорхелидзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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