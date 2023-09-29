https://sputnik-georgia.ru/20230929/-blagopoluchie-gruzii-ne-zavisit-ot-uchastiya-v-politicheskikh-obedineniyakh--analitik-282788705.html
Благополучие Грузии не зависит от участия в политических объединениях – аналитик
Благополучие Грузии не зависит от участия в политических объединениях – аналитик
Благополучие и благосостояние Грузии не должно упираться в то, присоединится ли страна к Евросоюзу или нет 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T15:52+0400
2023-09-29T15:52+0400
2023-09-29T15:54+0400
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Главное – начать заботиться о государстве и народе сейчас и руководствоваться собственными интересами для прогресса и процветания, считает профессор экономики, аналитик Демур Гиорхелидзе.Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Никаких Евросоюзов и никаких НАТО не будет по чисто техническим соображениям, потому что это невозможно, потому что это связано с большой войной. Насчет всего остального – нужно жить здесь и сейчас, а также думать о завтрашнем дне. Нужно вести более разумную политику, нежели политику ориентации на какой-либо курс. Это данность, надо все взвешивать и прагматично принимать свои решения", – заявил Гиорхелидзе. Аналитик в ходе своего выступления подчеркнул, что Грузия должна поддерживать нормальные отношения с Россией, так как это ее сосед, и, конечно же, с Европой она врагами быть не может. Поэтому власти страны должны поставить свои интересы превыше ориентиров на какой-либо политический курс.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, аналитика, европа, демур гиорхелидзе, нато, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, аналитика, европа, демур гиорхелидзе, нато, пресс-центр, видео
Благополучие Грузии не зависит от участия в политических объединениях – аналитик
15:52 29.09.2023 (обновлено: 15:54 29.09.2023)
Благополучие и благосостояние Грузии не должно упираться в то, присоединится ли страна к Евросоюзу или нет
Главное – начать заботиться о государстве и народе сейчас и руководствоваться собственными интересами для прогресса и процветания, считает профессор экономики, аналитик Демур Гиорхелидзе.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Никаких Евросоюзов и никаких НАТО не будет по чисто техническим соображениям, потому что это невозможно, потому что это связано с большой войной. Насчет всего остального – нужно жить здесь и сейчас, а также думать о завтрашнем дне. Нужно вести более разумную политику, нежели политику ориентации на какой-либо курс. Это данность, надо все взвешивать и прагматично принимать свои решения", – заявил Гиорхелидзе.
Аналитик в ходе своего выступления подчеркнул, что Грузия должна поддерживать нормальные отношения с Россией, так как это ее сосед, и, конечно же, с Европой она врагами быть не может. Поэтому власти страны должны поставить свои интересы превыше ориентиров на какой-либо политический курс.