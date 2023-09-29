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Благополучие Грузии не зависит от участия в политических объединениях – аналитик

Благополучие Грузии не зависит от участия в политических объединениях – аналитик

Благополучие и благосостояние Грузии не должно упираться в то, присоединится ли страна к Евросоюзу или нет 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T15:52+0400

2023-09-29T15:52+0400

2023-09-29T15:54+0400

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Главное – начать заботиться о государстве и народе сейчас и руководствоваться собственными интересами для прогресса и процветания, считает профессор экономики, аналитик Демур Гиорхелидзе.Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Никаких Евросоюзов и никаких НАТО не будет по чисто техническим соображениям, потому что это невозможно, потому что это связано с большой войной. Насчет всего остального – нужно жить здесь и сейчас, а также думать о завтрашнем дне. Нужно вести более разумную политику, нежели политику ориентации на какой-либо курс. Это данность, надо все взвешивать и прагматично принимать свои решения", – заявил Гиорхелидзе. Аналитик в ходе своего выступления подчеркнул, что Грузия должна поддерживать нормальные отношения с Россией, так как это ее сосед, и, конечно же, с Европой она врагами быть не может. Поэтому власти страны должны поставить свои интересы превыше ориентиров на какой-либо политический курс.

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