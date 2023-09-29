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Браки и разводы в Грузии: показатели за 2010-2022 гг.
Браки и разводы в Грузии: показатели за 2010-2022 гг.
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные о естественном движении населения за 2022 год 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T12:54+0400
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2023-09-29T12:54+0400
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Согласно данным "Сакстата", в Грузии из 26 048 зарегистрированных в 2022 году браков для 79,6% мужчин и 81,2% женщин это был первый брак. По сравнению с 2012 годом относительно вырос возраст вступающих в первый брак, для мужчин – 31,9 лет, а для женщин – 29,4.Наибольшее количество браков зарегистрировано в Тбилиси (30,4%). Количество зарегистрированных разводов в 2022 году составляет 14 098. Наибольшее количество разводов также зарегистрировано в Тбилиси (35,0%).Результаты анализа зарегистрированных разводов за 2022 год показали, что средняя продолжительность брака при разводе составляет 11,1 года. При этом для женщин, как и для мужчин, средняя продолжительность при первом браке составляет 11,9 лет, при повторном вступлении в брак – 3,5 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, инфографика, грузия, новости, инфографика
общество, инфографика, грузия, новости, инфографика
Браки и разводы в Грузии: показатели за 2010-2022 гг.
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные о естественном движении населения за 2022 год
Согласно данным
"Сакстата", в Грузии из 26 048 зарегистрированных в 2022 году браков для 79,6% мужчин и 81,2% женщин это был первый брак.
По сравнению с 2012 годом относительно вырос возраст вступающих в первый брак, для мужчин – 31,9 лет, а для женщин – 29,4.
Наибольшее количество браков зарегистрировано в Тбилиси (30,4%).
Количество зарегистрированных разводов в 2022 году составляет 14 098. Наибольшее количество разводов также зарегистрировано в Тбилиси (35,0%).
Результаты анализа зарегистрированных разводов за 2022 год показали, что средняя продолжительность брака при разводе составляет 11,1 года. При этом для женщин, как и для мужчин, средняя продолжительность при первом браке составляет 11,9 лет, при повторном вступлении в брак – 3,5 года.