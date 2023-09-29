https://sputnik-georgia.ru/20230929/ekonomicheskoe-partnerstvo-v-usloviyakh-rusofobii--analitik-o-dvoynykh-standartakh-282779329.html
Экономическое партнерство в условиях русофобии – аналитик о двойных стандартах
Экономическое партнерство в условиях русофобии – аналитик о двойных стандартах
Россия – важнейший торговый и экономический партнер для Грузии, в то время как оппозиция в стране продвигает идеи русофобии и отказа от сотрудничества с... 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T11:58+0400
2023-09-29T11:58+0400
2023-09-29T12:04+0400
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По мнению профессора экономики Демура Гиорхелидзе, такой подход не принесет Грузии в конечном итоге положительных результатов."Русофобия – это насаждаемая идеология, которая в конечном итоге не принесет ничего хорошего. Жизнь продолжается, надо жить дальше, надо урегулировать проблемы, особенно в условиях, когда Россия по факту является торговым и экономическим партнером Грузии номер один", – заявил Гиорхелиде в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Товарооборот между Грузией и Россией за первые восемь месяцев 2023 года составил 1,7 миллиарда долларов, что почти на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, грузия, пресс-центр, видео
Экономическое партнерство в условиях русофобии – аналитик о двойных стандартах
11:58 29.09.2023 (обновлено: 12:04 29.09.2023)
Россия – важнейший торговый и экономический партнер для Грузии, в то время как оппозиция в стране продвигает идеи русофобии и отказа от сотрудничества с северным соседом
По мнению профессора экономики Демура Гиорхелидзе, такой подход не принесет Грузии в конечном итоге положительных результатов.
"Русофобия – это насаждаемая идеология, которая в конечном итоге не принесет ничего хорошего. Жизнь продолжается, надо жить дальше, надо урегулировать проблемы, особенно в условиях, когда Россия по факту является торговым и экономическим партнером Грузии номер один", – заявил Гиорхелиде в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Товарооборот между Грузией и Россией за первые восемь месяцев 2023 года составил 1,7 миллиарда долларов, что почти на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.