https://sputnik-georgia.ru/20230929/ekonomicheskoe-partnerstvo-v-usloviyakh-rusofobii--analitik-o-dvoynykh-standartakh-282779329.html

Экономическое партнерство в условиях русофобии – аналитик о двойных стандартах

Экономическое партнерство в условиях русофобии – аналитик о двойных стандартах

Россия – важнейший торговый и экономический партнер для Грузии, в то время как оппозиция в стране продвигает идеи русофобии и отказа от сотрудничества с... 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T11:58+0400

2023-09-29T11:58+0400

2023-09-29T12:04+0400

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По мнению профессора экономики Демура Гиорхелидзе, такой подход не принесет Грузии в конечном итоге положительных результатов."Русофобия – это насаждаемая идеология, которая в конечном итоге не принесет ничего хорошего. Жизнь продолжается, надо жить дальше, надо урегулировать проблемы, особенно в условиях, когда Россия по факту является торговым и экономическим партнером Грузии номер один", – заявил Гиорхелиде в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Товарооборот между Грузией и Россией за первые восемь месяцев 2023 года составил 1,7 миллиарда долларов, что почти на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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