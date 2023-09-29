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Сын убил отца в деревне, а тело спрятал в Тбилиси – СМИ
Сын убил отца в деревне, а тело спрятал в Тбилиси – СМИ
Место убийства находится примерно в 100 км от Тбилиси 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T11:28+0400
2023-09-29T11:28+0400
2023-09-29T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сын из охотничьего ружья убил 68-летнего отца в деревне Корди (регион Шида Картли), для того чтобы спрятать улики, он отвез тело в Тбилиси, а затем обратился в полицию с заявлением о его пропаже, сообщает телекомпания "Рустави 2". Тело мужчины нашла полиция региона Шида Картли и раскрыла преступление по горячим следам – задержан 28-летний сын убитого. Мужчина обвиняется в умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи при отягчающих обстоятельствах, за что ему грозит до 20 лет или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, шида картли
грузия, происшествия, новости, тбилиси, шида картли
Сын убил отца в деревне, а тело спрятал в Тбилиси – СМИ
11:28 29.09.2023 (обновлено: 11:58 29.09.2023)
Место убийства находится примерно в 100 км от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сын из охотничьего ружья убил 68-летнего отца в деревне Корди (регион Шида Картли), для того чтобы спрятать улики, он отвез тело в Тбилиси, а затем обратился в полицию с заявлением о его пропаже, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Тело мужчины нашла полиция региона Шида Картли и раскрыла преступление по горячим следам – задержан 28-летний сын убитого.
Мужчина обвиняется в умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи при отягчающих обстоятельствах, за что ему грозит до 20 лет или пожизненное заключение.