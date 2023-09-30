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https://sputnik-georgia.ru/20230930/kak-chasto-vy-poseschaete-teatry-282792048.html
Как часто вы посещаете театры?
Как часто вы посещаете театры?
30.09.2023, Sputnik Грузия
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опрос на сайте, опрос sputnik грузия, культура, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, культура, общество, опросы

Как часто вы посещаете театры?

16:21 30.09.2023
© photo: Sputnik / StringerГосударственный Тбилисский театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
Государственный Тбилисский театр оперы и балета им. Захария Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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