https://sputnik-georgia.ru/20230930/kak-chasto-vy-poseschaete-teatry-282792048.html
Как часто вы посещаете театры?
Как часто вы посещаете театры?
30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T16:21+0400
2023-09-30T16:21+0400
2023-09-30T16:21+0400
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2023
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Sputnik Грузия
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, культура, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, культура, общество, опросы
Как часто вы посещаете театры?
© photo: Sputnik / StringerГосударственный Тбилисский театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
© photo: Sputnik / Stringer