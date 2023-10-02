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Грузино-американские отношения ждет непростое время – политолог
Грузино-американские отношения ждет непростое время – политолог
Непростое время ожидает грузино-американские отношения после заявления Службы госбезопасности о деятельности агентства USAID, заявила профессор, доктор... 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T16:50+0400
2023-10-02T16:50+0400
2023-10-02T16:51+0400
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В понедельник в Службе государственной безопасности заявили, что истинная цель визита троих граждан Сербии, членов организации CANVAS, в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID), – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране."Грузины считали, что США – это стратегический партнер, но такие действия не могут способствовать улучшению и нормальным отношениям между нашими государствами", – сказала Кикнадзе.По словам политолога, нужно дождаться ответных заявлений со стороны США и уже исходя из этого посмотреть, как будут развиваться события.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, тамар кикнадзе, сша, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, тамар кикнадзе, сша, грузия, видео
Грузино-американские отношения ждет непростое время – политолог
16:50 02.10.2023 (обновлено: 16:51 02.10.2023)
Непростое время ожидает грузино-американские отношения после заявления Службы госбезопасности о деятельности агентства USAID, заявила профессор, доктор политических наук Тамар Кикнадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
В понедельник в Службе государственной безопасности заявили, что истинная цель визита троих граждан Сербии, членов организации CANVAS, в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID), – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране.
"Грузины считали, что США – это стратегический партнер, но такие действия не могут способствовать улучшению и нормальным отношениям между нашими государствами", – сказала Кикнадзе.
По словам политолога, нужно дождаться ответных заявлений со стороны США и уже исходя из этого посмотреть, как будут развиваться события.