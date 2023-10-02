https://sputnik-georgia.ru/20231002/narodnye-primety-na-astafev-den-2023-chto-nelzya-delat-3-oktyabrya-282869001.html

Народные приметы на Астафьев день 2023: что нельзя делать 3 октября?

Народные приметы на Астафьев день 2023: что нельзя делать 3 октября?

Православная церковь 3 октября поминает святых мучеников Евстафия Плакиду, его жену Феопистию, а также сыновей Агапия и Феописта, пострадавших за веру примерно... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T13:43+0400

2023-10-02T13:43+0400

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В народе праздник, с которым связывают много примет и запретов, называют Астафьев день, или Астафий Ветряк, так как по направлению и силе ветра в этот день судили о погоде на ближайшее время, а также о том, какими ожидаются зима и урожай. Что нельзя делать в Астафьев день, о народных приметах 3 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Астафьев день возвращать пустыми кухонную утварь или сумку, которую одалживали – посуда и емкость в доме будут пустовать весь год. Нельзя 3 октября дарить и принимать подарки – это плохая примета, отношения с человеком, который вручит или получит презент обязательно испортятся. В Астафьев день нельзя после мытья рук стряхивать воду – по приметам можно наплодить чертей. По народным приметам нельзя 3 октября ругаться, выяснять отношения, угрожать, проклинать и проявлять злобу – все сказанное с лихвой вернется. Нельзя в Астафьев день пересчитывать мелочь – это плохая примета, предсказывающая неприятности на работе и денежные проблемы. Плохая примета сидеть 3 октября за столом одновременно 13 человекам – семью и дом постигнут неудачи. Народные приметы По народным приметам осень будет теплой и снег не скоро выпадет, если погода в Астафьев день туманная и сырая. Морозы ударят в конце зимы, если шишки растут на ели высоко, а если низко – это верная примета, что холода рано наступят. Зима предстоит суровая, если листья с березы и клена к 3 октября опали не полностью, а если в Астафьев день погода за окном ясная – это примета, что снега зимой будет мало. Есть примета, что северный ветер на Астафьев день предсказывает резкое похолодание, восточный – теплую и солнечную погоду, западный – осадки, а южный – потепление. По народным приметам урожай озимых в следующем году ожидается богатый, если 3 октября дует южный ветер. Материал подготовлен на основе открытых источников

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общество, грузия, справки , религия