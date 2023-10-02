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Пожар в ночном клубе в Испании – 13 человек погибли, 18 пропали без вести
Пожар в ночном клубе в Испании – 13 человек погибли, 18 пропали без вести
В тушении пожара участвовали 40 пожарных на 12 машинах, а также 18 полицейских 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T10:44+0400
2023-10-02T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пожар в ночном клубе города Мурсии на юго-востоке Испании унес жизни 13 человек, не менее 18 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Ребеку Перес.Инцидент произошел 1 октября. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим. Заместитель мэра Мурсии также заверила, что спасательные службы продолжают поисковые работы.Причина возникновения пожара не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, испания, в мире
происшествия, новости, испания, в мире
Пожар в ночном клубе в Испании – 13 человек погибли, 18 пропали без вести
В тушении пожара участвовали 40 пожарных на 12 машинах, а также 18 полицейских
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik.
Пожар в ночном клубе города Мурсии на юго-востоке Испании унес жизни 13 человек, не менее 18 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заместителя мэра Ребеку Перес.
Инцидент произошел 1 октября. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.
"К сожалению, есть сведения, что ... 18 человек пропали без вести. Мы не можем сказать с уверенностью, что эти люди все еще находятся на месте пожара", – заявила телеканалу RTVE Перес в воскресенье.
Заместитель мэра Мурсии также заверила, что спасательные службы продолжают поисковые работы.
Причина возникновения пожара не уточняется.