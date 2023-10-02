https://sputnik-georgia.ru/20231002/pozhar-v-nochnom-klube-v-ispanii--13-chelovek-pogibli-18-propali-bez-vesti--282851309.html

Пожар в ночном клубе в Испании – 13 человек погибли, 18 пропали без вести

Пожар в ночном клубе в Испании – 13 человек погибли, 18 пропали без вести

В тушении пожара участвовали 40 пожарных на 12 машинах, а также 18 полицейских 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пожар в ночном клубе города Мурсии на юго-востоке Испании унес жизни 13 человек, не менее 18 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Ребеку Перес.Инцидент произошел 1 октября. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим. Заместитель мэра Мурсии также заверила, что спасательные службы продолжают поисковые работы.Причина возникновения пожара не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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