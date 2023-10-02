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Внутриполитические процессы в Грузии и перспективы грузино-российского диалога – видео

Внутриполитические процессы в Грузии и перспективы грузино-российского диалога – видео

Информация о том, что в Грузии готовят беспорядки, не нова, и все это отчетливо ощущается, рассказала политолог профессор Тамар Кикнадзе в Мультимедийном... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T18:10+0400

2023-10-02T18:10+0400

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НПО, политические партии, которые имеют свои СМИ, подготавливают почву для беспорядков в 24-часовом режиме, заявляет политолог.СГБ Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Согласно данным следствия, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября 2023 года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах."Эта информация не нова, и мы все готовимся к этому, и очень много заявлений об этом. Я как политолог все это отчетливо чувствую. Не только НПО, но и политические партии, у которых есть свои телеканалы, в 24-часовом режиме твердят, что власть пророссийская и ее нужно менять", – сказала Кикнадзе.По ее словам, после проигрыша на выборах 2012 года у "Единого национального движения" осталась риторика реванша."Они проиграли выборы, так как у них уже не было больше легитимации, народ был страшно против них. Они и их зарубежные сателлиты были вынуждены смириться, что власть поменялась. Но после этого они не останавливаются, и у них все время риторика реванша, и теперь мы воочию видим, во что это может превратиться", – отметила Кикнадзе.По словам политолога, сейчас очень опасное время – Грузию пытаются втянуть в войну на стороне Украины, но сегодняшние власти чувствуют, что все это против интересов страны."И народ очень хорошо понимает, что такие действия и такая риторика для Грузии – это против наших национальных интересов. А наши спецслужбы владеют всей информацией", – подчеркнула Кикнадзе.Что касается грузино-российского диалога, то, по словам эксперта, в последнее время чувствуется потепление отношений, и это радует."То, что было между нашими странами, – это ненормально. Когда такая ситуация, виновата и одна страна, и вторая. Россия – великая страна, очень большая. Грузия – маленькая страна. И российская сторона, и грузинская должны взять ответственность на себя. Это наш ближайший сосед", – считает Кикнадзе.По ее словам, процесс налаживания отношений идет хоть и медленно, но позитивно.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.

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