https://sputnik-georgia.ru/20231003/politolog-nosovich-o-posledstviyakh-konflikta-varshavy-i-kieva---video-282907799.html

Политолог Носович о последствиях конфликта Варшавы и Киева – видео

Политолог Носович о последствиях конфликта Варшавы и Киева – видео

Варшава хотела бы, чтобы американцы ушли из Украины и контроль за этим государством перешел бы к Польше. Смотрите, что по этому поводу говорит политолог 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T13:21+0400

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Если же этого не произойдет, то приоритетным вариантом для Польши будет развал Украины на куски. Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" политолог Александр Носович. Готова ли Польша отказаться от поставок оружия Украине? Чем Польша и страны Балтии, сами того не желая, помогают Беларуси и России ускорить интеграцию? Почему власти стан Балтии даже не планируют решать экономические проблемы? Обо всем этом смотрите в ролике.

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