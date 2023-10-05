https://sputnik-georgia.ru/20231005/premer-gruziya--vazhnyy-igrok-v-regione-282990158.html

Премьер: Грузия – важный игрок в регионе

Премьер: Грузия – важный игрок в регионе

У Грузии абсолютно гармоничные отношения со всеми странами региона, будь то Азербайджан, Армения или Турция, заявил премьер 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T16:54+0400

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2023-10-05T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия является важным игроком в регионе, поэтому стабильность и мир в стране имеют решающее значение для развития Среднего коридора Восток-Запад, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. По словам премьера, Грузия имеет большое значение для Европы и для международного сообщества в целом, отметив, что у Грузии абсолютно гармоничные отношения со всеми странами региона, будь то Азербайджан, Армения или Турция. Срединный коридор Существование Срединного коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Премьер Грузии рассказал о перспективах развития отношений с Китаем >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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