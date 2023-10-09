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Гарибашвили оценил итоги визита Алиева в Грузию
Гарибашвили оценил итоги визита Алиева в Грузию
Страны определяют потенциальные совместные проекты в области торговли и энергетики 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T11:35+0400
2023-10-09T11:35+0400
2023-10-09T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия и Азербайджан сконцентрированы на укреплении связей и усилении экономического роста, написал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в соцсети Твиттер. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в составе правительственной делегации посетил Грузию с рабочим визитом в воскресенье, 8 октября. Во время визита состоялась встреча Алиева с главой грузинского правительства. Как отметил глава грузинского правительства на встрече с президентом Азербайджана, он еще раз подтвердил Ильхаму Алиеву поддержку Грузии в направлении прочного мира и стабильности в регионе. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Грузия может стать местом для мирных переговоров Баку и Еревана – мнение Алиева>>Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. В январе-августе 2023 года страны наторговали на сумму почти в 980 миллионов долларов, что на 15,3% больше, чем по данным за восемь месяцев 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, азербайджан, ильхам алиев, ираклий гарибашвили
Гарибашвили оценил итоги визита Алиева в Грузию
11:35 09.10.2023 (обновлено: 11:52 09.10.2023)
Страны определяют потенциальные совместные проекты в области торговли и энергетики
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия и Азербайджан сконцентрированы на укреплении связей и усилении экономического роста, написал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в соцсети Твиттер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в составе правительственной делегации посетил Грузию с рабочим визитом в воскресенье, 8 октября. Во время визита состоялась встреча Алиева с главой грузинского правительства.
"У меня была очень хорошая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Грузия и Азербайджан сконцентрированы на укреплении связей и усилении экономического роста. На благо наших народов мы определяем потенциальные совместные проекты в области торговли, энергетики, устойчивого развития и инфраструктуры", – написал Гарибашвили в соцсети.
Как отметил глава грузинского правительства на встрече с президентом Азербайджана, он еще раз подтвердил Ильхаму Алиеву поддержку Грузии в направлении прочного мира и стабильности в регионе.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. В январе-августе 2023 года страны наторговали на сумму почти в 980 миллионов долларов, что на 15,3% больше, чем по данным за восемь месяцев 2022 года.