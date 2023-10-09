https://sputnik-georgia.ru/20231009/garibashvili-otsenil-itogi-vizita-alieva-v-gruziyu-283123047.html

Гарибашвили оценил итоги визита Алиева в Грузию

Гарибашвили оценил итоги визита Алиева в Грузию

Страны определяют потенциальные совместные проекты в области торговли и энергетики 09.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия и Азербайджан сконцентрированы на укреплении связей и усилении экономического роста, написал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в соцсети Твиттер. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в составе правительственной делегации посетил Грузию с рабочим визитом в воскресенье, 8 октября. Во время визита состоялась встреча Алиева с главой грузинского правительства. Как отметил глава грузинского правительства на встрече с президентом Азербайджана, он еще раз подтвердил Ильхаму Алиеву поддержку Грузии в направлении прочного мира и стабильности в регионе. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Грузия может стать местом для мирных переговоров Баку и Еревана – мнение Алиева>>Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. В январе-августе 2023 года страны наторговали на сумму почти в 980 миллионов долларов, что на 15,3% больше, чем по данным за восемь месяцев 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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