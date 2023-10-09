https://sputnik-georgia.ru/20231009/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-snizilis-v-sentyabre-283119404.html

Международные резервы Нацбанка Грузии снизились в сентябре

Международные резервы Нацбанка Грузии снизились в сентябре

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 сентября 2023 года составили 5 273,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За сентябрь резервы снизились на 163,6 миллиона долларов, а с начала года – на 371,7 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с продажей валюты Нацбанком Грузии.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,8 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 449,8 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,7 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 1,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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