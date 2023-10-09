https://sputnik-georgia.ru/20231009/radikalnuyu-oppozitsiyu-nuzhno-maksimalno-oslabit---lider-gruzinskoy-mechty-283131716.html
"Радикальную оппозицию" нужно максимально ослабить – лидер "Грузинской мечты"
"Радикальную оппозицию" нужно максимально ослабить – лидер "Грузинской мечты"
"Радикальной оппозицией" в правящей партии называют "Национальное движение" и ее соратников 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T14:55+0400
2023-10-09T14:55+0400
2023-10-09T15:18+0400
политика
грузия
новости
ника мелия
ираклий кобахидзе
леван хабеишвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Процесс распада крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" необратим, и этот факт еще больше укрепит позиции правящей команды "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года, убежден глава "Мечты" Ираклий Кобахидзе. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. По его словам, желательно, чтобы в любой стране оппозиция была сильной. Однако, как отметил Кобахидзе, главная проблема здесь в том, что "радикальная оппозиция" – это не оппозиция, а агентура. И в этом суть проблемы. "Радикальной оппозицией" в правящей партии называют "Национальное движение" и ее соратников. По словам Кобахидзе, распад партий на оппозиционном фланге и конфронтация друг с другом еще больше укрепят позиции правящей партии. На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. "Нацдвижение" лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, единое национальное движение
политика, грузия, новости, ника мелия, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, единое национальное движение
"Радикальную оппозицию" нужно максимально ослабить – лидер "Грузинской мечты"
14:55 09.10.2023 (обновлено: 15:18 09.10.2023)
"Радикальной оппозицией" в правящей партии называют "Национальное движение" и ее соратников
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Процесс распада крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" необратим, и этот факт еще больше укрепит позиции правящей команды "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года, убежден глава "Мечты" Ираклий Кобахидзе.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
"Чем больше субъектов будет отделено от коллективного "Нацдвижения" или от партии "Нацдвижения", тем больше субъектов останется за барьером и, в конечном счете, тем меньше мандатов получит коллективное "Нацдвижение" в парламенте Грузии", – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, желательно, чтобы в любой стране оппозиция была сильной. Однако, как отметил Кобахидзе, главная проблема здесь в том, что "радикальная оппозиция" – это не оппозиция, а агентура. И в этом суть проблемы.
"Радикальной оппозицией" в правящей партии называют "Национальное движение" и ее соратников.
По словам Кобахидзе, распад партий на оппозиционном фланге и конфронтация друг с другом еще больше укрепят позиции правящей партии.
"Партии распадаются, у них есть противостояние друг с другом. Этот процесс, безусловно, продолжится до выборов. Соответственно, у нас и так есть прочные позиции на выборах, и мы уверены, что этот процесс еще больше укрепит наши электоральные позиции", – отметил Кобахидзе.
На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.