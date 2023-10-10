https://sputnik-georgia.ru/20231010/ubiystvo-14-letney-zheny-na-vostoke-gruzii-politsiya-zaderzhala-obvinyaemogo-283160217.html

Убийство 14-летней "жены" на востоке Грузии: полиция задержала обвиняемого

Убийство 14-летней "жены" на востоке Грузии: полиция задержала обвиняемого

Молодому мужчине грозит бессрочное заключение 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T14:39+0400

2023-10-10T14:39+0400

2023-10-10T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии после четырехдневных поисков задержали 27-летнего мужчину по обвинению в убийстве 14-летней девушки, сообщается на сайте ведомства. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что на востоке Грузии мужчина убил свою 14-летнюю жену. По данным следствия, в одном из сел Кахети обвиняемый нанес смертельные ранения 14-летней девушке из огнестрельного ружья. Полиция в качестве улики изъяла огнестрельное оружие. Следствие идет по трем статьям УК Грузии: "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи", "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия". Следствие также начато по факту возможного вступления в брак по принуждению. Обвиняемому грозит лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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