https://sputnik-georgia.ru/20231010/ubiystvo-14-letney-zheny-na-vostoke-gruzii-politsiya-zaderzhala-obvinyaemogo-283160217.html
Убийство 14-летней "жены" на востоке Грузии: полиция задержала обвиняемого
Убийство 14-летней "жены" на востоке Грузии: полиция задержала обвиняемого
Молодому мужчине грозит бессрочное заключение 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T14:39+0400
2023-10-10T14:39+0400
2023-10-10T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии после четырехдневных поисков задержали 27-летнего мужчину по обвинению в убийстве 14-летней девушки, сообщается на сайте ведомства. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что на востоке Грузии мужчина убил свою 14-летнюю жену. По данным следствия, в одном из сел Кахети обвиняемый нанес смертельные ранения 14-летней девушке из огнестрельного ружья. Полиция в качестве улики изъяла огнестрельное оружие. Следствие идет по трем статьям УК Грузии: "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи", "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия". Следствие также начато по факту возможного вступления в брак по принуждению. Обвиняемому грозит лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
Убийство 14-летней "жены" на востоке Грузии: полиция задержала обвиняемого
Молодому мужчине грозит бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии после четырехдневных поисков задержали 27-летнего мужчину по обвинению в убийстве 14-летней девушки, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что на востоке Грузии мужчина убил свою 14-летнюю жену.
По данным следствия, в одном из сел Кахети обвиняемый нанес смертельные ранения 14-летней девушке из огнестрельного ружья. Полиция в качестве улики изъяла огнестрельное оружие.
Следствие идет по трем статьям УК Грузии: "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи", "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".
Следствие также начато по факту возможного вступления в брак по принуждению. Обвиняемому грозит лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение.