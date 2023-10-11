https://sputnik-georgia.ru/20231011/dorogaya-arenda-zhilya-v-tbilisi-283175077.html
Дорогая аренда жилья в Тбилиси
Дорогая аренда жилья в Тбилиси
В столице Грузии в последний год резко выросли цены на аренду жилья и потом так же резко пошли вниз. Тому было несколько факторов, но до сих пор некоторые... 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T10:24+0400
2023-10-11T10:24+0400
2023-10-11T10:24+0400
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Порой тех, кто сдает в аренду жилье туристам или жителям Грузии, не останавливает то, что в квартире нет ремонта или условий для проживания. Главное, если она находится в центре города. А порой даже и на окраине. Такие объявления размещают "на удачу", авось кто-то согласится. Тем более цены на аренду в последнее время падают, и на рынке недвижимости много предложений.
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недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, мультимедиа, тбилиси
недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, мультимедиа, тбилиси
Дорогая аренда жилья в Тбилиси
В столице Грузии в последний год резко выросли цены на аренду жилья и потом так же резко пошли вниз. Тому было несколько факторов, но до сих пор некоторые граждане стараются сдать свою недвижимость подороже.
Порой тех, кто сдает в аренду жилье туристам или жителям Грузии, не останавливает то, что в квартире нет ремонта или условий для проживания. Главное, если она находится в центре города. А порой даже и на окраине. Такие объявления размещают "на удачу", авось кто-то согласится. Тем более цены на аренду в последнее время падают, и на рынке недвижимости много предложений.