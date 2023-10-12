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Худони ГЭС надо было построить еще в 90-х – эксперт

Худони ГЭС надо было построить еще в 90-х – эксперт

Строительство гидроэлектростанции на реке Ингури в высокогорной Сванети обеспечило бы энергобезопасность и энергонезависимость Грузии 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T16:55+0400

2023-10-12T16:55+0400

2023-10-12T17:00+0400

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Об этом заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия в ходе видеомоста Москва-Кишинев-Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Считайте моим субъективным мнением, тогда в 90-х годах, несмотря на то, что было сопротивление от населения, думаю, Худони ГЭС надо было строить. Если бы у Грузии была Худони ГЭС, страна была бы энергонезависима", – заявил Шенгелия.Строительство Худони ГЭС в Сванети началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено. Процесс ее строительства в разное время вызывал большие протесты со стороны местных жителей, которые не хотели лишиться своих домов, церквей и могил предков, так как проект Худони ГЭС подразумевал затопление села Хаиши. В то время на ее строительство было затрачено порядка 150 миллионов долларов.В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, где предусмотрено условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы. Тем не менее, по не совсем понятным причинам, компания так и не смогла реализовать проект.В конце 2022 года стало известно, что правительство решило выкупить Худонскую гидроэлектростанцию у инвестора, и в текущем году активно займется реализацией проекта. Как заявили власти, проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС. По словам Шенгелия, Грузия на сегодняшний день импортирует в среднем 20-30% электроэнергии, в зависимости от сезона потребления, поэтому развитие возобновляемых источников энергии и реализация крупных проектов важны для страны."Например, проект Черноморского подводного кабеля для поставок зеленых энергоресурсов Южного Кавказа на рынок ЕС. Чем больше таких проектов будет, тем выше безопасность для страны. Ни для кого не секрет, что Грузия – маленькая страна, и чем больше проектов будет из России, Китая и т. д., тем больше мы будем защищены политически", – заявил эксперт.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.По данным Оператора, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов.

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