https://sputnik-georgia.ru/20231012/narodnye-primety-na-mikhaylov-den-2023-chto-nelzya-delat-13-oktyabrya-283217773.html

Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 13 октября?

Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 13 октября?

Православная церковь 13 октября поминает святителя Михаила, первого митрополита Русской церкви, на долю которого выпало нелегкое, но благодатное служение 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T14:51+0400

2023-10-12T14:51+0400

2023-10-12T14:51+0400

справки

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В народном календаре праздник называют Михайлов день, или Михаил Соломенный, с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Михайлов день: о народных приметах 13 октября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам начинать ремонт в Михайлов день нельзя – он затянется надолго. Надевать 13 октября грязную, дырявую одежду нельзя – это плохая примета, притягивающая неприятности. Нельзя в Михайлов день отдыхать на природе или ходить в лес – по приметам злые духи могут нанести вред. Плохая примета – пускать 13 октября незнакомых людей в дом, благополучие может покинуть семью. По народным приметам нельзя в Михайлов день дарить и принимать подарки – вместе с презентом можно отдать свое благополучие и получить чужие проблемы. Нельзя 13 октября спать в старой постели – по приметам можно заработать бессонницу, поэтому постельное белье лучше сменить. Народные приметы По народным приметам зима будет ранней, если журавли улетели в Михайлов день на юг, а если 13 октября выпал первый снег – настоящая зима наступит нескоро. Ненастную погоду предсказывают туманная Луна в Михайлов день и неясно горящая лучина, а если спутник Земли сверкает на ночном небе – это верная примета, что предстоящие три дня будет тепло и солнечно. Есть примета, что в течение дня нагрянут незваные гости, если морозные узоры появились на окнах в Михайлов день утром, а если 13 октября выпал сухой снег – лето обещает быть урожайным. По народным приметам осень и зима будут теплыми, если белка в Михайлов день сменила мех на зимний полностью. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки