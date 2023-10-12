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Революции больше не в моде в Грузии – кавказовед

Революции больше не в моде в Грузии – кавказовед

"Революционный тренч" для грузинского общества весь уже в заплатках и дырках – так кавказовед, политолог и доцент кафедры истории Московского государственного... 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T14:30+0400

2023-10-12T14:30+0400

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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Первое – сложилось уже впечатление, что грузинский социум вырос из "революционного костюма". Революционный тренч уже в заплатках и дырках. Революция – это для тех стран постсоветского пространства, которые еще не устоялись в своей политической парадигме. Грузия сейчас демонстрирует самостоятельный, пронациональный вектор политики", – заявил Атаев.По данным СГБ Грузии, большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота.Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран, заявили в СГБ.Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона".Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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