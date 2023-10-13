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https://sputnik-georgia.ru/20231013/voennyy-ekspert-nazval-nedostatki-oruzhiya-kotoroe-pashinyan-kupit-nazlo-rossii-283211876.html
Военный эксперт назвал недостатки оружия, которое Пашинян купит назло России
Военный эксперт назвал недостатки оружия, которое Пашинян купит назло России
У Франции есть интересные образцы вооружения, но закупать их имеет смысл лишь в комплексе, на что Еревану потребовалось бы слишком много денег. При единичных... 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T09:35+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. С какими сложностями столкнется армия Армении в работе с оружием из Франции? Как продукция французского ВПК показала себя на Украине? Сможет ли Запад поставлять оружие еще куда-то, кроме Украины и Израиля? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, аналитика, франция, армения, политика, украина, видео
мультимедиа, видео, аналитика, франция, армения, политика, украина, видео

Военный эксперт назвал недостатки оружия, которое Пашинян купит назло России

09:35 13.10.2023
© video: Sputnik
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У Франции есть интересные образцы вооружения, но закупать их имеет смысл лишь в комплексе, на что Еревану потребовалось бы слишком много денег. При единичных же покупках Армения не получит ничего, кроме новых проблем
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
С какими сложностями столкнется армия Армении в работе с оружием из Франции? Как продукция французского ВПК показала себя на Украине? Сможет ли Запад поставлять оружие еще куда-то, кроме Украины и Израиля?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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