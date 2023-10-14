https://sputnik-georgia.ru/20231014/konkurentsiya-turami-ili-kak-rossiyane-vytesnyayut-gruzinskikh-gidov-v-gruzii-283255826.html
Конкуренция турами, или как россияне вытесняют грузинских гидов в Грузии
Конкуренция турами, или как россияне вытесняют грузинских гидов в Грузии
Россияне работают над экскурсиями как над художественным произведением, сказал эксперт 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T10:22+0400
2023-10-14T10:22+0400
2023-10-14T10:22+0400
грузия
россия
туризм
ника кварацхелия
тбилисский метрополитен
аджария
батуми
тбилиси
новости
аналитика
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Экспаты из России стали серьезными конкурентами для местных гидов в Грузии – они берут опытом и оригинальным подходом к составлению экскурсий, но есть загвоздка – незнание грузинского языка и, как говорят представители сферы туризма, риски искажения исторических фактов, так как сфера никак не контролируется государством.Он подчеркнул, что у экспатов и мигрантов из России не может быть больше знаний о Грузии, но у них есть хорошая методика планирования и проведения экскурсий. С такими знаниями они с легкостью начали составлять конкуренцию местным туристическим фирмам и, более того, потеснили их в Тбилиси и черноморском Батуми. Кварацхелия сказал, что был поражен профессионализмом россиян. "Они работают над этими экскурсиями как над художественным произведением", – подчеркнул Кварацхели.В качестве примера он привел экскурсию "Тбилисское метро"."Эта экскурсия была очень интересной и имела большой спрос. Тбилисский метрополитен открыл тоннель, и они туда спускались, знакомились, что и когда было построено, из чего сделана облицовка, какие камни использовались. Метро в Тбилиси работает с 1966 года, но до сих пор подобной экскурсии грузины почему-то не проводили", – рассказал Кварацхелия. Доходы Грузии от туризма рекордно растут – вице-премьер>>Правильное составление экскурсий – это трудоемкий процесс, который требует большого опыта и творческого подхода. "Безусловно, нужно работать над собой и развиваться, посмотреть, чего не хватает нам, и перенять лучший опыт", – отметил Кварацхелия.Новый взгляд – вот чего не хватает большинству гидов, считает 38-летняя жительница Тбилиси Нина Перова. "Я часто езжу на экскурсии по Грузии, первый опыт был еще в школе в конце 90-х. Сейчас я решила для себя попробовать что-то новое и поехала в тур по заброшенным зданиям, организованный экспатами из России. Могу сказать, я в восторге – уже давно надоели однообразные туры в разных вариациях, но в итоге сводящиеся к одной тематике, в которых ты уже наизусть знаешь, о чем будут рассказывать", – сказала Нина в интервью Sputnik Грузия. Она с сожалением отметила, что многие как местные, так и приезжие гиды слишком большой акцент делают на грузинской кухне, обесценивая тем самым многообразие страны. Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта>>"Как уроженка Грузии я прекрасно знаю и историю, и этнографию, и тем более кухню. Такие туры (как тур по заброшенным зданиям – ред.) – это новый взгляд на то, что происходило в Грузии, не привязанный к уже надоевшим учебникам истории, часто еще и в плохой редакции. Считаю, что таких туров должно быть больше, туристическая сфера должна развиваться, и взгляд со стороны этому только помогает", – сказала Нина.Гид – лицо страныДругой вопрос, насколько предоставленная гидами информация соответствует действительности, ведь гид – это лицо страны, человек, который формирует имидж страны. А когда речь идет об имидже страны, без государственного вмешательства не обойтись, считают эксперты сферы туризма. Но это вмешательство, по их словам, должно быть разумным и согласованным с представителями отрасли. Действующий по сей день закон "О туризме и курортах" был принят еще в 1997 году и никоим образом не отвечает вызовам, которые стоят перед туристическим сектором. Об этом говорят как авторы законопроекта, депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", так и сами представители туристического сектора. В июне 2023 года проект нового закона "О туризме" был принят пока только в первом чтении. Он регулирует вопросы, связанные с государственной политикой в сфере туризма, правовым регулированием туристической деятельности, регулированием деятельности гидов, туристической деятельностью, связанной с высоким риском, и так далее. Согласно законопроекту, гиды, как и туроператоры, турагенты, предлагающие комбинированные туристические услуги, предоставляющие размещение и экскурсии, проводники, должны будут регистрироваться в Реестре экономической деятельности.Сертифицированием гидов будет заниматься юридическое лицо, аккредитованное государственной организацией – Центром аккредитации. В свою очередь, Национальная администрация туризма будет выдавать официальные идентифицирующие знаки. Гиды с такими знаками смогут бесплатно посещать государственные музеи и заповедники на территории Грузии, а также им будут предоставляться другие льготы. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии>>Эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия считает, что государство должно закрепить на законодательном уровне строгие правила для гидов как местных, так и зарубежных. Он считает, что иностранцы для получения права на работу гидом в Грузии должны сдавать экзамен и получать сертификат. В мае этого года местные гиды провели акцию протеста у здания Национальной администрации туризма Грузии, опротестовывая появление на рынке иностранных гидов, которые вытесняют их из бизнеса. Митингующие жаловались на то, что иностранные гиды искажают историю Грузии, и требовали, чтобы право на работу гидом было только у граждан страны, владеющих грузинским языком. В каком виде в итоге будет принят закон "О туризме", пока сложно сказать. Согласно нынешней версии законопроекта, глава, касающаяся гидов, должна вступить в силу в 2027 году. Что касается санкций, работающих без регистрации гидов предлагается штрафовать на 500 лари (около 185 долларов). Грузия становится центром делового туризма>>Туризм в Грузии – одно из наиболее развивающихся направлений экономики в Грузии. Доходы от туризма растут ежегодно, за исключением периода пандемии коронавируса. К примеру, в первом полугодии туризм принес Грузии доход в 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. Власти полагают, что к концу года эта сумма увеличится до 4,4 миллиарда долларов.Наибольшую сумму в первом полугодии потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов, согласно данным Национального банка Грузии.С января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше данных за шесть месяцев 2022 года. Из них из России – 577,6 тысячи человек (+134%), говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Шелия
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грузия, россия, туризм, ника кварацхелия, тбилисский метрополитен, аджария, батуми, тбилиси, новости, аналитика
грузия, россия, туризм, ника кварацхелия, тбилисский метрополитен, аджария, батуми, тбилиси, новости, аналитика
Конкуренция турами, или как россияне вытесняют грузинских гидов в Грузии
Россияне работают над экскурсиями как над художественным произведением, сказал эксперт
Экспаты из России стали серьезными конкурентами для местных гидов в Грузии – они берут опытом и оригинальным подходом к составлению экскурсий, но есть загвоздка – незнание грузинского языка и, как говорят представители сферы туризма, риски искажения исторических фактов, так как сфера никак не контролируется государством.
"Нужно признать, что русские, приехавшие в Грузию и занимающиеся раньше туризмом, отличаются лучшей практикой и опытом, и, соответственно, предложения у них на рынке были лучше, чем у грузинских гидов и экскурсоводов", – поделился эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия со Sputnik Грузия.
Он подчеркнул, что у экспатов и мигрантов из России не может быть больше знаний о Грузии, но у них есть хорошая методика планирования и проведения экскурсий. С такими знаниями они с легкостью начали составлять конкуренцию местным туристическим фирмам и, более того, потеснили их в Тбилиси и черноморском Батуми.
Кварацхелия сказал, что был поражен профессионализмом россиян.
"Они работают над этими экскурсиями как над художественным произведением", – подчеркнул Кварацхели.
В качестве примера он привел экскурсию "Тбилисское метро".
"Эта экскурсия была очень интересной и имела большой спрос. Тбилисский метрополитен открыл тоннель, и они туда спускались, знакомились, что и когда было построено, из чего сделана облицовка, какие камни использовались. Метро в Тбилиси работает с 1966 года, но до сих пор подобной экскурсии грузины почему-то не проводили", – рассказал Кварацхелия.
Правильное составление экскурсий – это трудоемкий процесс, который требует большого опыта и творческого подхода.
"Безусловно, нужно работать над собой и развиваться, посмотреть, чего не хватает нам, и перенять лучший опыт", – отметил Кварацхелия.
Новый взгляд – вот чего не хватает большинству гидов, считает 38-летняя жительница Тбилиси Нина Перова.
"Я часто езжу на экскурсии по Грузии, первый опыт был еще в школе в конце 90-х. Сейчас я решила для себя попробовать что-то новое и поехала в тур по заброшенным зданиям, организованный экспатами из России. Могу сказать, я в восторге – уже давно надоели однообразные туры в разных вариациях, но в итоге сводящиеся к одной тематике, в которых ты уже наизусть знаешь, о чем будут рассказывать", – сказала Нина в интервью Sputnik Грузия
.
Она с сожалением отметила, что многие как местные, так и приезжие гиды слишком большой акцент делают на грузинской кухне, обесценивая тем самым многообразие страны.
"Как уроженка Грузии я прекрасно знаю и историю, и этнографию, и тем более кухню. Такие туры (как тур по заброшенным зданиям – ред.) – это новый взгляд на то, что происходило в Грузии, не привязанный к уже надоевшим учебникам истории, часто еще и в плохой редакции. Считаю, что таких туров должно быть больше, туристическая сфера должна развиваться, и взгляд со стороны этому только помогает", – сказала Нина.
Гид – лицо страны
Другой вопрос, насколько предоставленная гидами информация соответствует действительности, ведь гид – это лицо страны, человек, который формирует имидж страны.
А когда речь идет об имидже страны, без государственного вмешательства не обойтись, считают эксперты сферы туризма. Но это вмешательство, по их словам, должно быть разумным и согласованным с представителями отрасли.
"Нам нужно усиление и признание профессии со стороны государства. Профессию нужно признать и ценить, и, соответственно, это должно быть отражено в законе", – сказала президент Ассоциации сертифицированных гидов Эльза Бебия в эфире телеканала "ТВ Пирвели", оценивая проект нового закона "О туризме".
Действующий по сей день закон "О туризме и курортах" был принят еще в 1997 году и никоим образом не отвечает вызовам, которые стоят перед туристическим сектором. Об этом говорят как авторы законопроекта, депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", так и сами представители туристического сектора.
В июне 2023 года проект нового закона "О туризме" был принят пока только в первом чтении. Он регулирует вопросы, связанные с государственной политикой в сфере туризма, правовым регулированием туристической деятельности, регулированием деятельности гидов, туристической деятельностью, связанной с высоким риском, и так далее.
Согласно законопроекту, гиды, как и туроператоры, турагенты, предлагающие комбинированные туристические услуги, предоставляющие размещение и экскурсии, проводники, должны будут регистрироваться в Реестре экономической деятельности.
Сертифицированием гидов будет заниматься юридическое лицо, аккредитованное государственной организацией – Центром аккредитации. В свою очередь, Национальная администрация туризма будет выдавать официальные идентифицирующие знаки. Гиды с такими знаками смогут бесплатно посещать государственные музеи и заповедники на территории Грузии, а также им будут предоставляться другие льготы.
Эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия считает, что государство должно закрепить на законодательном уровне строгие правила для гидов как местных, так и зарубежных. Он считает, что иностранцы для получения права на работу гидом в Грузии должны сдавать экзамен и получать сертификат.
В мае этого года местные гиды провели акцию протеста у здания Национальной администрации туризма Грузии, опротестовывая появление на рынке иностранных гидов, которые вытесняют их из бизнеса. Митингующие жаловались на то, что иностранные гиды искажают историю Грузии, и требовали, чтобы право на работу гидом было только у граждан страны, владеющих грузинским языком.
В каком виде в итоге будет принят закон "О туризме", пока сложно сказать. Согласно нынешней версии законопроекта, глава, касающаяся гидов, должна вступить в силу в 2027 году. Что касается санкций, работающих без регистрации гидов предлагается штрафовать на 500 лари (около 185 долларов).
Туризм в Грузии – одно из наиболее развивающихся направлений экономики в Грузии. Доходы от туризма растут ежегодно, за исключением периода пандемии коронавируса. К примеру, в первом полугодии туризм принес Грузии доход в 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. Власти полагают, что к концу года эта сумма увеличится до 4,4 миллиарда долларов.
Наибольшую сумму в первом полугодии потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов, согласно данным Национального банка Грузии.
С января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше данных за шесть месяцев 2022 года. Из них из России – 577,6 тысячи человек (+134%), говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".